「禁酒」沙國興起「零酒精酒吧」 民眾穿白袍戴黑紗嘗鮮

快訊

中央社／利雅德綜合外電報導
沙烏地阿拉伯零酒精酒吧興起，反映出保守的社會正在悄悄轉變；沙國現在已允許女性獨自開車，圖為一名沙國女子在第二大城吉達參加駕訓班。(路透)
沙烏地阿拉伯零酒精酒吧興起，反映出保守的社會正在悄悄轉變；沙國現在已允許女性獨自開車，圖為一名沙國女子在第二大城吉達參加駕訓班。(路透)

人們喝著生啤酒、吃花生，用大螢幕看體育賽事……這樣的場景在世界各地的酒吧雖然在常見不過，在沙烏地阿拉伯的首都利雅德卻仍是相當罕見。一家開在利雅德的A12咖啡館，以「無酒精啤酒、花生與大型體育轉播」營造酒吧氛圍，吸引年輕顧客前來體驗。這裡的客人身穿白色長袍或戴著黑色面紗，一邊享受冰涼飲品、一邊聊天休閒，反映出沙國社會悄然轉變。咖啡館經理伊斯蘭（Abdallah Islam）表示，希望顧客能體驗原創特色，並能分享到社群媒體上。

中央社引述法新社報導指出，在A12咖啡館中，沙烏地女性會掀起黑色面紗飲用啤酒，但仍有人緊張詢問杯中是否含酒精。這樣的畫面凸顯沙烏地作為伊斯蘭最神聖聖地之一，其保守禁忌正逐漸鬆動。咖啡館座落於利雅德最繁忙的街道之一，窗戶張貼著溢滿泡沫的啤酒杯大圖，自4月開始販售德國華士坦無酒精啤酒（Warsteiner 0.0%）後，人潮不斷。店內以大啤酒杯盛裝啤酒搭配花生，營造運動酒吧氛圍，不少身穿白袍的年輕男子自拍飲酒，服務生在黑色吧檯後倒酒，也有人邊喝冰啤酒邊看足球比賽。

報導指出，沙烏地王儲兼統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）掌權後，戲院重新開放、女性得以開車，並開始歡迎外國觀光客，但「酒」仍是不可跨越的禁忌。沙烏地自1952年全面禁止酒精，起因當年阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz）國王兒子酒後失控，誤殺一名英國外交官。沙烏地與科威特至今仍是波斯灣僅存全面禁酒的國家，帶著好奇心的民眾湧入A12，體驗這項新鮮風潮。

18歲、僅提供姓氏的謝赫（Sheikha）表示，看到TikTok影片後與友人一起前來嘗試，笑稱光聽到「啤酒」就感到害怕，但實際喝起來冰涼可口。對咖啡館經理而言，目標是在不違背本地價值觀的前提下提供酒吧體驗，想讓這個年輕人口龐大、追求新鮮卻仍不願逾越紅線的社會，在保守與現代之間找到微妙平衡。

咖啡 觀光 社群媒體

