逾5000文物首亮相…圖坦卡門陪葬珍寶 訴說千年浪漫愛情

圖坦卡門陵墓陪葬珍寶文物是大埃及博物館遊覽焦點，超過5000件陪葬品完整展出，包括擁有豐唇、眼神和臉部表情雕鑿精細的圖坦卡門人形黃金棺槨。棺槨共8層，包括外棺4層、石棺1層、人形金棺3層。(中央社)

大埃及 博物館11月1日全面開幕後，全球掀起一股「埃及熱」（Egyptomania），最受人矚目的莫屬「圖坦卡門展廳」，展示法老陵墓出土百年後，首次問世的逾5000件令人嘆為觀止的陪葬珍寶，當中隱藏千年愛情故事。

埃及網紅、專業考古學中文導遊「穆穆（MoMo）老師」（Mohamed Elremaly）應中央社記者邀請，特別以靈動有趣的口吻和深入淺出的描述，導覽大埃及博物館館內占地7500平方公尺的「圖坦卡門展廳」（Tutankhamun Gallery）。

擁有埃及考古學專業和豐富埃及文物古蹟導覽經驗的埃及中文導遊「穆穆MoMo老師」，以靈動有趣的口吻和深入淺出的描述，為遊客導覽大埃及博物館內的文物館藏品和古埃及文明發展。(中央社)

沉睡3000年 陵墓仍完好

英國考古學家卡特（Howard Carter）於1922年在埃及的帝王谷（Valley of the Kings）發現圖坦卡門陵墓，大量陪葬珍寶也同時出土，但礙於展示空間不足，始終保存在位於開羅市中心的「開羅埃及博物館」（Egyptian Museum Cairo, EMC）地下室內。

大埃及博物館主殿廳內的大階梯，放置各法老時期的棺木，象徵來生和永生。從大階梯區步行至頂端，兩邊分別是展覽10萬件古埃及文物的主展廳，和陳列5000多件法老陪葬珍寶的圖坦卡門展廳。(中央社)

圖坦卡門陵墓可說是20世紀最偉大的考古發現之一，並點燃全球人士探索古埃及文明的狂熱。

圖坦卡門是古埃及新王國時期第十八王朝的第12位法老，也是埃及史上年紀最輕的法老，9歲即登基，但約10年後駕崩。

圖坦卡門之所以受到全球埃及迷的關注，並非因為為國家立下功績，而是因為那座讓他沉睡了3000年後仍完好無損的狹小簡陋陵墓；其他法老陵墓雖宏偉華麗，但都各有不同程度的損毀。

圖坦卡門墓室口刻有神祕咒語，其中令人發毛的是，22名最早進入陵墓者後來皆因各種原因病逝、早逝，引起社會一片恐慌，當時媒體紛以「法老的詛咒」稱之，更加提高大家想一窺究竟的好奇心。

黃金面具 表情栩栩如生

展廳內陳列的5300多件陪葬品，除有黃金寶座、床鋪、首飾、食物、戰車、武器等物品外，以10公斤純黃金為底打造，鑲嵌青金石和琉璃等瑰麗寶石的「黃金面具」，更彷彿一塊巨大磁石，牢牢吸引所有遊客的目光與腳步，展示櫃前永遠湧動著人潮。

穆穆介紹，面具栩栩如生地描繪出圖坦卡門的容貌，嘴唇豐潤，眼神祥和，臉部表情雕鑿精細；頭戴象徵法老權力的條紋頭巾，額上有代表保護的眼鏡蛇和禿鷹翅膀、鷹眼裝飾，下巴則掛著象徵法老權威的假鬍鬚。

黃金寶座 見證堅貞情意

穆穆特別走到散發王者氣息的寶座展示櫃前，先指著雕有獅頭的4個椅腳說，「這不但是一個漂亮的王座」，手勢接著滑到椅背上法老和王后浮雕後說，「這個寶座更可讓我們見證圖坦卡門堅貞的浪漫愛情故事」。

圖坦卡門黃金寶座椅背面上的法老與王后浮雕設計構圖，可看出古埃及人對伴侶親密關係的深層藝術隱喻。(中央社)

法老和王后相對而坐，皇后深情的目光溫柔地停駐在法老的側顏，與他展現宏圖大志的鷹眼齊高。皇后另將手堅定地覆在法老執掌權杖的手臂上，支撐著不良於行的法老，令人動容於兩人靈魂相依之情。

穆穆還提醒，觀看寶座靠背上靜靜綻放著法老為皇后準備的花束，吐露出跨越3000年的愛意。

而寶座上最浪漫的細節，莫過於法老皇后兩人竟「合穿一雙鞋」，這是一種藝術隱喻，訴說兩人同步齊行的決心。

談及坊間流傳的「法老的詛咒」，穆穆笑著搖搖頭，語氣堅定地說：「哪有什麼法老的詛咒？沒有詛咒，完全沒有。」

按照後代科學研究解釋，首批入室者多人死亡的原因，應該是墓穴封存數千年所滋生的古老微生物真菌或高輻射氣體，在重見天日之際，對體虛者所造成的一場不幸巧合。

文物圖案 傳承家庭和諧

穆穆導覽時，總以真實細膩愛情流淌的角度解讀法老跨越數千年的墓室文物形象，各種圖案都可看出象徵家庭和諧與王權傳承。

中央社記者笑問穆穆，「埃及男人擅長甜言蜜語，原來是來自古埃及文明的傳承？」

穆穆回說，古埃及人希望復活、想要獲得永生。「但我為什麼要復活？那是因為在這個世界中，有我愛的人和愛我的人，我才有這個期待。」