愛爾蘭鼓勵創作 無條件、永久化每周發378美元給藝術家

編譯林奇賢
愛爾蘭政府將把對藝術家發放基本收入的計畫永久化，從明年起，向符合資格的2000名藝術創作者，每周發325歐元。(路透)
愛爾蘭政府將把對藝術家發放基本收入的計畫永久化，從明年起，向符合資格的2000名藝術創作者，每周發325歐元。(路透)

在試驗取得成功後，如今愛爾蘭政府將把對藝術家發放基本收入的計畫永久化，從明年起，向符合資格的2000名藝術創作者，每周發325元(歐元，下同，約378美元)，沒有附帶條件。

現年73歲的音樂創作者Alison O'Donnell說，政府不需要知道你成功還是失敗，「這都是為了創作」。他是這項為期3年、將於明年2月結束試驗計畫的參與者之一。

英國金融時報指出，愛爾蘭擁有不少作家、演員、音樂創作者、畫家、舞者、設計師。培養創作人才並非偶然，而是精心策畫的結果。

哥倫比亞大學教授夏皮羅在2023年擔任布克獎評審時，把大量愛爾蘭作家入圍決選名單的原因（共有四位愛爾蘭作家，其中一位最終獲獎）歸結於「投資取得回報」。他說：「愛爾蘭一直致力於栽培本國作家，尤其是年輕作家。」

根據愛爾蘭政府的說法，試驗計畫也有斬獲：3年內共投入1.14億元，但扣掉稅收與社會福利省下的錢後，實際成本為7200萬元。每投入1元的公帑，社會就能獲得1.39元的報酬，若改成長期計畫，回報可能提升至1.43元。這些回報的評估方式包括：提高該產業的生產力、更多民眾參與藝術活動以及改善創作者的心理健康

這或許感受不到，但多數愛爾蘭民眾都認同藝術對社會有益。而且，由於預計今年預算盈餘將達到102億元，愛爾蘭可謂財力雄厚，可盡情揮霍。

不過，有創作人士認為，發放的評選條件要更明確，例如要求申請者必須曾獲得比賽獎項，效益可能會更高。一名不願透露姓名的前藝術部門資深官員則質疑，政府的直接資助，是否會削弱藝術家挑戰政府的能力。

