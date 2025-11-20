不想陪妻逛街…俄男弄壞愛車裝被搶 被警拆穿恐吃官司

我的頻道

俄羅斯男子為了不陪老婆逛街，刻意把車子弄壞，營造被偷假象，但被警方拆穿，恐怕面臨2年有期徒刑刑責；示意圖。(圖／123RF)
陪太太逛街購物真的這麼痛苦嗎？俄羅斯一名男子為了躲避與妻子前往購物中心「血拼」，竟然不惜破壞自己的車，假裝車子被搶劫了。不過男子本來以為能瞞天過海，最後卻被警方拆穿，現在恐怕要面臨2年有期徒刑刑責。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在今年4月，但直到10月警方才向媒體披露。一名住在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的女子打電話報警，說丈夫的豐田Corolla轎車在家附近的停車場被偷了，不過警方都還沒出動，女子又撥電話說車子在克拉斯諾亞爾斯克市的奧特迪哈島（Otdykha Island）找到了。

警方抵達現場調查，發現這輛「被偷」的車有明顯闖入痕跡，車子的點火開關（ignition switch，控制系統的開關）受損，種種細節看起來確實都符合「遭竊」的描述。

不過男子的說法卻讓警方起疑，而且越追問細節，他的說詞就越是破綻百出，並且語無倫次。警方多方調查分析，發現男子應該是為了不想陪妻子去購物，乾脆自導自演假裝車子被搶。

男子寧可破壞自己的愛車、謊報案情，也不想陪妻子去逛街，雖然他沒有任何犯罪前科，但這起事件給他惹上了麻煩。根據當地法律，男子已經觸犯「故意虛假舉報」（Knowingly False Denunciation），因此被警方以刑事案件提出訴訟。

目前法庭尚未判處任何懲罰，但根據當地規定，男子可能面臨最高2年有期徒刑，即使不用坐牢，他也可能要繳納5萬俄羅斯盧布（約618美元）的罰金，可說是因小失大。

俄羅斯 豐田

