蜜蜂長惡魔角 澳洲發現本土新物種 命名與Netflix影集有關

編譯周辰陽
澳洲科學家在珀斯市以東約470公里處觀察一種罕見野花時，意外發現一種長著惡魔般小角的新本土蜜蜂，並取了個帶有「惡魔氣息」的學名。(取材自Curtin University)
澳洲科學家在西澳洲珀斯市以東約470公里的金礦區（Goldfields）觀察一種僅生長於布雷默山脈（Bremer Ranges）的罕見野花時，意外發現一種長著「惡魔般小角」的新本土蜜蜂，並替牠取了個帶有「惡魔氣息」的學名：路西法（Megachile Lucifer）。

英國BBC報導，這種「極具特色且突出的角」僅生長在雌蜂身上，可能用於防禦、採集花粉或花蜜，或收集樹脂等材料來築巢。這項研究的首席科學家、科廷大學兼任研究員普倫德加斯特（Kit Prendergast）表示，她為新物種命名「路西法」的靈感，來自她當時正在觀看的Netflix影集「魔鬼神探」，並指出這是該蜜蜂群20年來首次發現的新成員。

普倫德加斯特說：「雌性蜜蜂臉上長著這些非常奇特的小角。」她也提到：「在撰寫新物種描述的過程中，我正好在看「魔鬼神探」，這個名字就再合適不過了。我也是劇中主角路西法的忠實粉絲，所以毫不猶豫就定下來了。」

這項研究刊登於《膜翅目昆蟲研究期刊》（Journal of Hymenoptera Research）。普倫德加斯特指出，「Lucifer」在拉丁語中意為「光明使者」，象徵人們應更加重視本土蜜蜂的保育，並深入了解瀕危植物的授粉生態。她呼籲，應將這種新蜜蜂及罕見野花所在區域劃為正式保育地，禁止清理與開發。

她進一步表示，由於新物種與瀕危野花發現於同一小片區域內，兩者都可能受到棲息地破壞及氣候變遷等其他威脅因素影響，許多礦業公司在評估營運的環境影響時，也並沒有將本土蜜蜂納入考量。

普倫德加斯特指出，人們可能因此錯失許多尚未被描述的物種，其中一些在維繫瀕危植物與脆弱生態系統上扮演關鍵角色。如果不了解有哪些本土蜜蜂存在，也不清楚牠們依賴哪些植物，那麼在察覺之前，牠們可能就已消失。

澳洲 氣候變遷 Netflix

