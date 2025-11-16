繼羅浮宮後…敘利亞博物館也遭竊 6座古羅馬雕像失蹤

我的頻道

中央社／綜合報導
敘利亞首都市中心的大馬士革國家博物館，傳出數座古羅馬時期的古代雕像遭竊。(路透)
敘利亞文物部門兩名官員近日透露，竊賊從首都的國家博物館盜走6座可追溯至古羅馬時期的古代雕像，博物館因而暫時關閉。

美聯社報導，歷經14年內戰，前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）家族統治54年後終於去年垮台。敘利亞社會動盪不安之際，大馬士革國家博物館（National Museum of Damascus）古典部門發生這起大膽竊案。

位在首都市中心的大馬士革國家博物館是全國規模最大博物館，館藏涵蓋敘利亞悠長歷史的無價文物。內戰爆發後，當局曾加強金屬大門和監視器等安全措施。

古物和博物館總局（Directorate-General for Antiquities and Museums）一名官員證實，共有6座大理石雕像被盜，調查工作持續進行中。

另一名官員透露，竊案發生於晚間，直到隔日清晨才發現，古典部門其中一扇門遭到破壞。

古物和博物館總局前局長阿布杜卡林（Maamoun　Abdulkarim）表示，失竊雕像所在展區「是一個極具美感、有著悠長歷史的部門，收藏希臘化、羅馬和拜占庭時期文物」。

這座博物館在叛軍推翻巴夏爾．阿薩德、翻開敘利亞新篇章僅一個月後的1月8日重新開放。擔心遭到劫掠，在閃電攻勢推倒阿薩德家族後，大馬士革國家博物館曾一度閉館。

2011年3月敘利亞衝突爆發後，當局已將數百件無價之寶從全國各地運往大馬士革，包括來自一度遭激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）把持的歷史名城巴邁拉（Palmyra）的文物。

巴邁拉的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產遺址當中多座陵墓2015年遭到伊斯蘭國成員摧毀。當地以2000年前的羅馬列柱、其他遺跡和無價文物著稱於世。

