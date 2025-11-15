和風吐司披薩 日男征服義裔女友胃 她秒忘正統狂讚好吃

我的頻道

日本人用吐司當披薩餅皮，義大利人不承認這是披薩；示意圖。(圖／123RF)
日本人用吐司當披薩餅皮，義大利人不承認這是披薩；示意圖。(圖／123RF)

各國料理中常有許多配合當地文化和習慣的特別改良版，有時會讓本國人看了當場崩潰。根據日媒Hint-Pot的分享，YouTube頻道「天然女友Eva醬」中的日籍男友Ryu，近日向法國籍女友Eva提議：「今天來做『日本風披薩』給妳吃。」沒想到Eva的爸爸是義大利人，她一聽到「日式披薩」立刻提出嚴正的抗議。

影片中Ryu才剛開口，Eva就回「披薩是義大利的好嗎，才沒有什麼日本風」，表現出強烈的拒絕。但Ryu不顧抗議，開始備料，他切好了青椒、洋蔥、香腸，然後拿出了「吐司」。Eva見狀立刻崩潰：「吐司？！你認真的嗎？這真的不行！」當她繼續追問「那番茄呢？」Ryu從冰箱裡拿出一瓶市售的披薩醬時，Eva更是目瞪口呆、抱頭絕望：「這是什麼鬼東西？！」Ryu笑著解釋「就像番茄醬的東西」，Eva只能雙手合十，絕望地祈禱：「希望我爸爸沒有在看這支影片。」

Ryu隨後在吐司擠上醬料，再把鋪滿餡料的吐司放進烤箱，一份道地的日本「披薩吐司」就完成了。Eva看著成品仍堅持：「這不是披薩。」她帶著罪惡感說了聲「爸，對不起」，然後小心翼翼地咬了一口。萬萬沒想到，Eva的表情瞬間轉變，一臉陶醉地猛點頭，並小聲承認：「好吃。」隨後她忍不住大笑：「真的很好吃耶！」食物的美味似乎讓她瞬間忘記了對「正統」的堅持。

盡管Eva剛才說了好吃，但心理上仍在做最後的抵抗。她笑說：「如果我承認這個是披薩，我就回不了義大利了。」她最後說：「超級簡單、好吃，日本人真是天才。但是，它不能叫做披薩。」雖然嘴上堅決不承認，但Eva最後還是忍不住自己又動手烤了第二片來吃。

