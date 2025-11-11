我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

貓咪愛亂跑 法國飼主挨罰1440元 法院判禁足後牠變了

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國一隻橘貓多次翻牆到鄰居家，被法院判決「禁足」還要罰飼主1,250歐元；示意圖。（圖／123RF）
法國一隻橘貓多次翻牆到鄰居家，被法院判決「禁足」還要罰飼主1,250歐元；示意圖。（圖／123RF）

法國一名主人因為讓自家貓咪「趴趴走」，竟然被告「非法入侵」，主人不只被告上法院，還挨罰1250歐元（約1440美元）。

據ODDITYCENTRAL報導，法國埃羅省（Hérault）一名70歲的婦人多米尼克（Dominique）養了一隻橘貓雷米（Remy）。雷米天生愛冒險，常常無視人類管束，想去哪就去哪，沒想到這樣的越界行為，卻讓主人吃上官司。

原來雷米常常到鄰居家串門子，但鄰居無法忍受雷米闖入造成破壞，於是向法院提出告訴。這名鄰居在訴狀中提到，由於雷米常常闖入自家，造成外牆上留有貓腳印，家中被子上有尿漬，花園裡也到處都是貓糞。

今年1月，法院裁定鄰居勝訴，並判多米尼克需繳納1250歐元罰款。法院還規定雷米不能再「私闖民宅」，若是再犯，法庭將再次裁處其他懲罰。多米尼克受訪時表示，這項判決對她和雷米來說都是一大打擊，為了遵守規範，多米尼克將雷米關在家裡，讓牠也跟著變得很憂鬱。

多米尼克說，自從不能出門以後，雷米不只變胖，情緒也變得更具攻擊性。她因為怕雷米不小心翻牆，甚至連自家花園都不讓牠去，感覺就像貓咪被判處「終身居家監禁」，對多米尼克和貓來說都是「雙重懲罰」。

不過更糟糕的是，即使再怎麼小心翼翼，雷米還是又不小心「越界」。今年12月牠將再次被傳喚上法庭，由於這隻橘貓已經是累犯，這次多米尼克可能要再繳納2000歐元（約2307美元）的罰款，而且還要繳交每天150歐元（約173美元）的日罰金。

這並非第一次有動物害主人挨告，去年法國就曾發生另一起案例，有一對夫妻因為家中公雞啼叫聲太吵而遭到鄰居提告。

上一則

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

下一則

彭博：高市早苗「台灣有事」發言 非對台承諾

延伸閱讀

神操作…法國新郎把西裝變「廣告板」 婚禮倒賺2000美元

神操作…法國新郎把西裝變「廣告板」 婚禮倒賺2000美元
法國77歲翁騎車墜谷「靠紅酒」撐3天獲救 警消驚呼「奇蹟」

法國77歲翁騎車墜谷「靠紅酒」撐3天獲救 警消驚呼「奇蹟」
我的秋假

我的秋假
Shein賣情趣娃娃與武器惹議 歐盟執委會：嚴肅看待

Shein賣情趣娃娃與武器惹議 歐盟執委會：嚴肅看待

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30