「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」

中央社
陳列在柏林新博物館的娜芙蒂蒂半身像。(路透)
陳列在柏林新博物館的娜芙蒂蒂半身像。(路透)

埃及博物館日前盛大開幕，各國皇室、政要齊聚慶賀，場邊同時聚集多個民間倡議活動，其中包括要求德國歸還博物館島明星文物「娜芙蒂蒂」半身像。發起團體表示「德國擁有娜芙蒂蒂的時間夠長了」，引發德國新一波文物歸還辯論。

大埃及博物館收藏逾10萬件文物，展品橫跨埃及7000年歷史，占地面積50萬平方公尺的博物館部分展館由德國建築公司設計。

應邀出席開幕活動的德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)表示，大埃及博物館是一個連結之地，不僅交織過去與未來，也讓埃及與世界相連；與此同時，要求德國歸還「娜芙蒂蒂」半身像的倡議團體在館外蒐集民眾連署，呼籲德國「讓埃及的皇后回家」。

連署活動成員帖穆爾(Nagwa Taimour)告訴明鏡周刊(Der Spiegel)，「娜芙蒂蒂象徵埃及被奪走的歷史、民族身分與文化主權。柏林擁有她夠久了，該讓埃及的皇后回家。」連署截至目前，已超過8萬人響應。

娜芙蒂蒂(Nefertiti)是法老阿肯那頓的王后與圖坦卡門養母，她的石灰岩半身像出自宮廷雕刻師杜特摩斯(Thutmosis)之手，約在西元前1340年完成，距今有3300多年歷史。

1912年，德國考古學家波夏特(Ludwig Borchardt)在阿瑪納遺址發現這件文物，挖掘經費由德裔猶太收藏家西蒙(James Simon)資助。隔年，雕像依當時的考古文物分配制度被運往德國，如今收藏在柏林新博物館(Neues Museum)，由普魯士文化遺產基金會管理。

面對要求德國歸還娜芙蒂蒂半身像聲浪，普魯士文化遺產基金會主張，娜芙蒂蒂頭像經合法程序出境埃及，相關文件與影像皆有完整紀錄保存，強調「娜芙蒂蒂是古埃及文化面向世界的使者，不會離開柏林」。

埃及著名考古學者、前文物部長哈瓦斯(Zahi Hawass)則認為，埃及在英國殖民時期的考古出土文物，分配過程並不透明，質疑歐洲「合法取得」埃及文物的正當性。大埃及博物館落成，正是讓娜芙蒂蒂半身像回家的契機。

德國歷史學者康拉德(Sebastian Conrad)解釋，考古學在帝國主義時期往往以學術之名進行文化占有，他說，「若今日仍以殖民時期的法律作為合法依據，就等於延續權力不對等的歷史結構。」

柏林日報(BZ)評論，雖然埃及官方未正式提出歸還要求，但這場連署運動已成為大埃及博物館開幕的非正式背景聲音，凸顯全球對殖民時期出土文物所有權的再思考。

德國官方已近年啟動歐洲殖民與納粹時期掠奪文物的系統性檢討，其中最具代表性的是2022年與奈及利亞簽署協議，歸還19世紀從貝南王國(Benin)取得的千件青銅器與文物。

包括柏林洪堡論壇(Humboldt Forum)等博物館也開始設置「來源透明展區」，向觀展民眾介紹館藏文物取得過程。

娜芙蒂蒂半身像是德國柏林博物館島明星展品,島上新博物館外牆懸掛娜芙蒂蒂半身像布旗...
娜芙蒂蒂半身像是德國柏林博物館島明星展品,島上新博物館外牆懸掛娜芙蒂蒂半身像布旗。(中央社)

