Facebook Dating神逆襲 2100萬人天天用 找回年輕族群

2019年推出的「臉書交友」（Facebook Dating）意外演出逆襲。（取材自臉書）

近年，Meta 旗下社群平台臉書（Facebook）的動態牆人氣雖然不如以往，但2019年推出的「臉書交友」（Facebook Dating）功能卻意外演出逆襲。

臉書執行長祖克柏2019在年度開發者大會上演說的資料照。（路透）

這個app的每日活躍用戶數已悄悄突破2100萬，超越美國主流約會應用Hinge的1500萬，一舉晉身全球成長最快的線上交友平台之一。

臉書交友有何魔力？它讓用戶直接在應用程式內免費建立交友檔案、滑動螢幕就能與符合條件的單身人士配對和傳訊，沒有其他平台常見的付費門檻。

臉書主管Tom Alison指出，這項功能的成功關鍵在於，該平台使用者多為真人，「你能看到對方是誰、是否有共同朋友或興趣，互動因此更自然、更值得信任。」同時，該服務完全免費。臉書不靠訂閱費盈利，而是透過延長用戶在App 內的停留時間，增加廣告曝光收入，這與Hinge等依賴訂閱制的競爭對手形成鮮明對比。

雖然年輕族群視臉書為「長輩愛用的老派社群」，但交友功能正在扭轉這種刻板印象。臉書說，30歲以下用戶的對話量年增7%，在美國已累積180萬名20多歲用戶，每月還有數十萬年輕人加入，在該應用創建新個人資料。

臉書並未砸大錢行銷，只是低調地在部分用戶的臉書App底部添加「交友」入口。

臉書交友的崛起，展現Meta在平台改造上的巧思。當Instagram與TikTok 瘋狂瓜分年輕世代的注意力，臉書轉攻「實用系服務」維持黏著度，從廣受歡迎的二手市集（Marketplace），到這款免費的交友功能，證明生活需求與社群連結的配方，還是能讓新舊用戶都買單。