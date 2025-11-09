日主婦26年懸案兇嫌自首 丈夫高中同學疑告白被拒遷怒下毒手

圖為日本警察進入嫌犯家調查；示意圖。（美聯社）

日本 名古屋主婦高羽奈美子26年前在家中遭殺害，年僅32歲。警方近日宣布以殺人嫌疑逮捕獨自前往警署自首的69歲的安福久美子，令人震驚的是，她竟是受害者丈夫高羽悟的高中同學。有媒體報導，安福久美子曾在學生時期向高羽悟告白遭拒，但目前仍未確認真正的行兇原因

高羽奈美子命案是日本知名懸案，高羽悟20多年來持續不懈緝兇。事發至今，高羽悟仍租用位於名古屋市西區的案發公寓，累積花費超過2200萬日圓（約14.34萬美元），為了留下證據、進行現場鑑識，甚至玄關處的血痕也保持原樣。

朝日新聞報導，愛知縣警方對外說明，在長達26年的調查過程中，累計動員約10萬1000名調查員，詢問超過5000人。被以殺人嫌疑逮捕的是住在名古屋市港區、69歲的打工族安福久美子。她日前獨自前往警局自首，在接受偵訊時承認犯行。警方尚未公開她自首的具體原因或經過。

警方表示，當年採集的DNA 樣本與嫌疑人一致，成為逮捕的關鍵證據。

針對媒體追問「動機」、「她與受害者的關係」，警方表示目前不便透露更多細節。

據了解，安福久美子與高羽悟是高中同學，兩人還同屬軟式網球社團。有媒體報導，根據高羽悟說法，當年他曾收到對方的告白信但未回應，之後僅在案發前一年於校友會短暫碰面。

案發當時，高羽悟一家三口同住。1999年11月13日上午，高羽悟出門上班，妻子高羽奈美子和兩歲長子留在家中。下午2時30分左右，鄰居發現高羽奈美子倒臥在家、頸部大量出血。高羽奈美子的頸部遭利器刺傷，當場身亡。長子在母親遺體旁，但未受傷。

根據玄關留下的血跡進行DNA鑑定，警方推定犯人血型 疑為B型的女性。犯案當天，附近也有人目擊到一名手部受傷、年齡約40至50歲的女性在現場周邊徘徊。

事件發生後，高羽悟一度打算不再繼續租用案發公寓。然而，案發三年後，一名到現場採訪的專家看到玄關處的血痕告訴他，「這可能是犯人留下的」。他心想，「現場搞不好還藏著我不知道的重要線索」，因此決心自費持續租下公寓。26年來，累積房租已經超過2200萬日圓。

此外，他也投入殺人案件遺屬團體「宙之會」，為日本在2010年取消殺人案公訴時效付出努力。