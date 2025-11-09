我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

日主婦26年懸案兇嫌自首 丈夫高中同學疑告白被拒遷怒下毒手

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日本警察進入嫌犯家調查；示意圖。（美聯社）
圖為日本警察進入嫌犯家調查；示意圖。（美聯社）

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在家中遭殺害，年僅32歲。警方近日宣布以殺人嫌疑逮捕獨自前往警署自首的69歲的安福久美子，令人震驚的是，她竟是受害者丈夫高羽悟的高中同學。有媒體報導，安福久美子曾在學生時期向高羽悟告白遭拒，但目前仍未確認真正的行兇原因

高羽奈美子命案是日本知名懸案，高羽悟20多年來持續不懈緝兇。事發至今，高羽悟仍租用位於名古屋市西區的案發公寓，累積花費超過2200萬日圓（約14.34萬美元），為了留下證據、進行現場鑑識，甚至玄關處的血痕也保持原樣。

朝日新聞報導，愛知縣警方對外說明，在長達26年的調查過程中，累計動員約10萬1000名調查員，詢問超過5000人。被以殺人嫌疑逮捕的是住在名古屋市港區、69歲的打工族安福久美子。她日前獨自前往警局自首，在接受偵訊時承認犯行。警方尚未公開她自首的具體原因或經過。

警方表示，當年採集的DNA樣本與嫌疑人一致，成為逮捕的關鍵證據。

針對媒體追問「動機」、「她與受害者的關係」，警方表示目前不便透露更多細節。

據了解，安福久美子與高羽悟是高中同學，兩人還同屬軟式網球社團。有媒體報導，根據高羽悟說法，當年他曾收到對方的告白信但未回應，之後僅在案發前一年於校友會短暫碰面。

案發當時，高羽悟一家三口同住。1999年11月13日上午，高羽悟出門上班，妻子高羽奈美子和兩歲長子留在家中。下午2時30分左右，鄰居發現高羽奈美子倒臥在家、頸部大量出血。高羽奈美子的頸部遭利器刺傷，當場身亡。長子在母親遺體旁，但未受傷。

根據玄關留下的血跡進行DNA鑑定，警方推定犯人血型疑為B型的女性。犯案當天，附近也有人目擊到一名手部受傷、年齡約40至50歲的女性在現場周邊徘徊。

事件發生後，高羽悟一度打算不再繼續租用案發公寓。然而，案發三年後，一名到現場採訪的專家看到玄關處的血痕告訴他，「這可能是犯人留下的」。他心想，「現場搞不好還藏著我不知道的重要線索」，因此決心自費持續租下公寓。26年來，累積房租已經超過2200萬日圓。

此外，他也投入殺人案件遺屬團體「宙之會」，為日本在2010年取消殺人案公訴時效付出努力。

日本 DNA 血型

上一則

「鳳凰」增強至超級颱風 菲律賓10萬人大撤離

下一則

控南非白人遭迫害 川普：美不出席G20

延伸閱讀

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒
七年伸冤終得正義 金山「花奶奶」命案兇嫌判有罪

七年伸冤終得正義 金山「花奶奶」命案兇嫌判有罪
芝2華男命案首開庭　檢指冷血槍殺　辯稱自我防衛

芝2華男命案首開庭　檢指冷血槍殺　辯稱自我防衛
英國火車砍人案凶嫌減至1人 英勇列車人員仍命危

英國火車砍人案凶嫌減至1人 英勇列車人員仍命危

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
英國當局從蘇炳海手中查扣價值數百萬英鎊的稀有恐龍化石。(路透)

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

2025-11-08 12:43

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？