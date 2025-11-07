法國77歲翁騎車墜谷「靠紅酒」撐3天獲救 警消驚呼「奇蹟」

法國77歲長者近日在山區騎單車回家途中不慎墜入130英尺（約40米）深的峽谷中，被困期間依靠自己所購買的紅酒在荒野中生存3天，最終獲救；紅酒示意圖。(美聯社)

法國加爾省（Gard）一名77歲老翁墜谷離奇生還，成為當地佳話。該男子從雜貨店購物返家途中騎單車意外墜入130英尺（約40米）深的峽谷，被困三天後獲救。令人驚訝的是，他在荒野中靠著購買的紅酒撐過難熬時光，最終僅受輕傷。

綜合香港 01、法媒Entrevue報導，事發於加爾省拉格朗孔布（La Grand-Combe），這名老人當時正沿路騎車返回聖朱利安德波昂（Saint-Julien-des-Points）家中，途經兩省交界國道時錯過一處彎道，連人帶車從陡坡墜下，跌入約130英尺深的峽谷。受困後，他依靠隨身購物袋中的少量食物與幾瓶紅酒維持體力。

受困於峽谷的三天期間，每當聽到公路上傳來聲音時，他便大聲呼喊，希望引起駕駛者的注意，但始終無人發現。三天後，道路管理局工人在巡查時聽見微弱呼救聲，才發現他被困谷底。工人立即通報緊急救援單位，消防與民防直升機隨即展開救援，將他吊離險地並送往阿萊斯（Alès）醫院檢查。醫方表示，男子僅受輕傷並出現輕微失溫，經治療後情況穩定。

埃羅省（Hérault）消防局首席醫療官薩瓦特（Laurent Savath）形容這起事件是「奇蹟」，表示：「在寒冷潮濕、缺乏食物與水的環境下，他仍能靠毅力撐過三天，展現了驚人韌性。」此事在當地引發熱議，不少民眾讚嘆他的求生意志與幸運。(綜合報導)