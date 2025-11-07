我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

法國77歲翁騎車墜谷「靠紅酒」撐3天獲救 警消驚呼「奇蹟」

綜合報導
法國77歲長者近日在山區騎單車回家途中不慎墜入130英尺（約40米）深的峽谷中，被困期間依靠自己所購買的紅酒在荒野中生存3天，最終獲救；紅酒示意圖。(美聯社)
法國77歲長者近日在山區騎單車回家途中不慎墜入130英尺（約40米）深的峽谷中，被困期間依靠自己所購買的紅酒在荒野中生存3天，最終獲救；紅酒示意圖。(美聯社)

法國加爾省（Gard）一名77歲老翁墜谷離奇生還，成為當地佳話。該男子從雜貨店購物返家途中騎單車意外墜入130英尺（約40米）深的峽谷，被困三天後獲救。令人驚訝的是，他在荒野中靠著購買的紅酒撐過難熬時光，最終僅受輕傷。

綜合香港01、法媒Entrevue報導，事發於加爾省拉格朗孔布（La Grand-Combe），這名老人當時正沿路騎車返回聖朱利安德波昂（Saint-Julien-des-Points）家中，途經兩省交界國道時錯過一處彎道，連人帶車從陡坡墜下，跌入約130英尺深的峽谷。受困後，他依靠隨身購物袋中的少量食物與幾瓶紅酒維持體力。

受困於峽谷的三天期間，每當聽到公路上傳來聲音時，他便大聲呼喊，希望引起駕駛者的注意，但始終無人發現。三天後，道路管理局工人在巡查時聽見微弱呼救聲，才發現他被困谷底。工人立即通報緊急救援單位，消防與民防直升機隨即展開救援，將他吊離險地並送往阿萊斯（Alès）醫院檢查。醫方表示，男子僅受輕傷並出現輕微失溫，經治療後情況穩定。

埃羅省（Hérault）消防局首席醫療官薩瓦特（Laurent Savath）形容這起事件是「奇蹟」，表示：「在寒冷潮濕、缺乏食物與水的環境下，他仍能靠毅力撐過三天，展現了驚人韌性。」此事在當地引發熱議，不少民眾讚嘆他的求生意志與幸運。(綜合報導)

香港

上一則

街頭像辦嘉年華…菲律賓萬聖節不搞鬼 全民掃墓歡慶

下一則

神操作…法國新郎把西裝變「廣告板」 婚禮倒賺2000美元

延伸閱讀

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷
中國明年辦APEC選深圳 習：漁村發展成國際都市的奇蹟

中國明年辦APEC選深圳 習：漁村發展成國際都市的奇蹟
旅遊／遊法國尼斯 品世遺名城

旅遊／遊法國尼斯 品世遺名城
盜走法國皇室珠寶 法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

盜走法國皇室珠寶 法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切