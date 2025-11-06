曼谷攝影展揭「緬甸詐騙園區慘況」人權組織籲跨國合作打詐

民間組織「人口販運受害者援助網絡」在曼谷舉辦攝影展，透過影像揭露緬甸詐騙園區數百名受害者受酷刑、飢餓甚至死亡的悲慘經歷。(中央社)

民間組織「人口販運受害者援助網絡」在曼谷舉辦攝影展，聚焦緬甸 詐騙園區受害者處境，透過影像揭露數百名受害者受酷刑、飢餓甚至死亡的悲慘經歷。主辦方近日舉行研討會，邀請人權團體、學者與官員出席，籲打擊跨國犯罪。

民間團體「人口販運受害者援助網絡」（CSNHTVs）近日在曼谷的泰國 外國記者俱樂部（FCCT）舉行名為「赤裸真相」的攝影展，昨晚並舉辦一場以緬甸詐騙為主題的研討會。

攝影展區展示緬甸詐騙園區宿舍內的床和床架，及人口販賣受害者遭酷刑虐待的傷口照片和影片。「人口販運受害者援助網絡」表示，至今仍有至少12萬人在緬甸被迫從事網路詐騙活動，雖然他們已盡全力營救各園區中的受害者，但仍有近300名經核實的受害者被困，遭受嚴重虐待，亟待救援。

「人口販運受害者援助網絡」指出，許多獲救的受害者未經適當處置就被遣返，生病或懷孕的受害人士無人照顧，他們缺乏法律保護，被貼上「騙子」的標籤而得不到公正的對待，甚至連基本的人權都得不到保障。

緬甸軍方針對偽裝成中國投資計畫的線上詐騙集團 展開攻勢，泰緬邊境消息人士指出，位於緬甸米瓦迪（Myawaddy）的全球詐騙重鎮「KK園區」近日陸續傳出爆炸聲響。

泰國「民族報」（The Nation）報導，26日下午5時25分，與緬甸軍方結盟的克倫邊防部隊（BGF）引爆KK園區（KK Park）內的詐騙活動相關建築。這是自10月24日以來第4波爆炸，全部事件發生地點均距泰緬邊界500公尺內。

受邀出席研討會、專研詐騙園區的獨立研究員陶爾（Jason Tower）分析指出，近期緬甸軍方在KK園區的行動，表面上是打擊詐騙，但實際上也是為了回應國際壓力並轉移責任。

他說，緬甸軍政府在行動中試圖將詐騙活動歸咎於反抗勢力，這既是為了向外界展示「有所作為」，同時也是為了掩飾自身責任。

另外，談及中國政府在打擊詐騙中的角色，陶爾則表示，詐騙產業能在緬甸壯大，部分原因是中國多年來未嚴格取締相關犯罪。許多詐騙園區的基礎建設最初由中國國有企業承建，甚至接受犯罪集團委託興建。

陶爾說，雖然中國近年因國民受詐騙損失慘重，而加大打擊力度，但行動具有「選擇性」，意指「若詐騙對象是中國人，就會取締，但若目標是外國人，往往睜一隻眼閉一隻眼。」

他告訴中央社，中國網路上甚至出現「殺洋盤」新詞，意思是「不騙中國人、只騙外國人」，這顯示中國政府未徹底根除緬甸詐騙問題，反而讓犯罪行為出現「武器化」的趨勢，將目標轉向國際社會。

泰國人民賦權基金會（PEF）主席查莉達（Chalida Tajareansuk）在研討會中表示，東南亞詐騙問題已成「全球性危機」，受害者遍及超過70個國家，她說：「這不只是緬甸、泰國或中國的問題，而是全世界的問題。」她會後表示，民間組織從詐騙園區救出的受害者中，有1人來自台灣。

美國政府曾指出，詐騙產業去年對美國民眾造成高達數以百億美元計損失。10月中，英美聯手打擊跨國網路詐騙，針對以東南亞為基地的大規模詐騙中心發布制裁，總計有12個實體與個人入列，全數與集團犯罪首腦、出生於中國福建的陳志有關。

查莉達呼籲，國際社會應承擔責任，各國應透過東協及區域組織合作，建立跨國打擊詐騙機制。她認為，各國公民也應向該國家的政府施壓，促使各國共同承擔責任。

出席研討會的坦尚尼亞駐泰名譽領事羅倫（Florean Rwehumbiza Laurean）則指出，很多詐騙園區的詐欺犯是透過通訊軟體招募員工或互相聯繫，他呼籲這些通訊軟體公司應主動介入偵測對話，找出非法行為。