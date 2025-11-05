烏東烘焙廠3度重建 堅持為戰區送希望：有麵包香，就如生命重臨

烏克蘭男子奧列赫開設烘培工場為前線居民送贈麵包。這間位處斯拉維揚斯克的烘培工場，已是奧列赫因戰火被迫遷的第三個據點。(中央社)

清晨6時，空氣中瀰漫著酵母與麥粉混合的香氣。在烏克蘭 東部戰區頓巴斯內，這間位於斯拉維揚斯克(Sloviansk)的工場早已不再只是生產麵包的場所，它是希望的據點，也是補給線的源頭。

烤箱轟隆作響，有工人將發酵完成的麵糰小心地送進高溫的工業烤箱，有工人迅速地將剛出爐的麵包封袋、裝箱。這些麵包不會出現在城市的貨架上，它們將以「聯合國世界糧食計畫」、其他志願團體、個人名義啟程，沿著顛簸的鄉道，送往德魯日基夫卡(Druzhkivka)，還有那一個個貼近前線、卻被世界遺忘的村落 。

距離前線約10公里的村落，遠方傳來低沉的砲聲，65歲的阿拉(Alla)接過一袋袋由志工送來的麵包，口中不斷道謝。她說，現在整條村只剩下大約100人，孩子們早已被政府要求撤離，留下的多是老人與無處可去的成年人，與村內一家小商店。「這裡基本上是沒有工作，沒有人有錢，長者只剩津貼，有孩子的都沒有工作。」在上空常有俄軍無人機 的危機，資源又拮据下，她低頭緊握著手上這普通不過的麵包。

昨日可到之處 今淪戰火

近3000條麵包從這間工場出發，送往頓巴斯各處。對比戰場的規模，這個數字或許微不足道，56歲的老闆奧列赫(Oleh)說因為戰況緊張，前線變化激烈，一些昨天可到達的地方今天已淪陷於戰火。「昨天我們在諾沃塞利夫卡(Novoselyivka)，那裡好像現在距離前線只有三、四公里……，你知道這意味著什麼嗎？那是一個布滿俄軍武器的地帶：多管火箭、FPV自殺無人機、戰機，和隨機的導引炸彈。」

奧列赫戴著一副時髦的淺黃色太陽眼鏡，身穿綠上衣。他不是軍人，但他知道什麼是戰爭，因為他曾在斷水的烏赫萊達爾(Vuhledar)，目睹一群人接雨水為生；他也看過，在波克羅夫斯克(Pokrovsk，又稱紅軍城)教堂裡仍堅守崗位的神父與志工，在連續轟炸中依舊不肯離開。那是他堅持每天送麵包的理由，「我們希望把(盼望)帶到前線城市，就如我們開這麵包店時一名員工說：麵包的香氣，就如生命重臨。」

根植一生城市 不願放棄

這間麵包工場，其實已是奧列赫第三次「重建」的版本。

他第一次開店，是在2016年的馬林卡(Mariinka)，那時2014年的頓巴斯戰事已延燒兩年，距離被俄軍占領的頓內茨克市只有30公里。2022年全面入侵爆發後，馬林卡成為前線重災區，在當地的物流被癱瘓下，他和團隊選擇留守，不分晝夜工作，一周五天，分送麵包與水到還能到達的地方，也協助撤離平民。

直到有一天深夜，他接到員工電話：「奧列赫，一架俄羅斯 戰機來了，正在轟炸我們，整個城市斷電了。」那時，馬林卡離前線僅剩600米。他明白，這一站的使命，已經結束。他沒有停下，轉往60公里外的波克羅夫斯克重新建立烘焙廠。但兩年後，這座城市也面臨同樣命運。

「你知道結束了。」奧列赫回憶自己離開波克羅夫斯克時，他當場哭了，盡管所有朋友都勸他不要再堅持。「心如刀割，因為那裡有人，有你一生投入的地方。」

奧列赫生於頓內茨克市，40年的人生都在那裡度過。他結婚、生女、買下第一棟房子，一切美好的回憶，都根植於那座城市。所以，對他來說，這場戰爭不是三年、五年，而是十一年，而曾三度搬遷的他，同樣理解為什麼有些人明知危險，仍不肯離開。