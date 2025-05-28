德國「瘦瘦針」供不應求 假處方、網購漏洞多

德國目前核准「胰妥讚」（Ozempic）等減重注射藥物，近年出處方籤造假與浮濫現象引起關注。（路透）

俗稱「瘦瘦針」的減重 注射藥物席捲歐美，給予減重者希望的同時也帶來不少隱憂；德國 近年出現大量紙本處方籤造假與數位處方籤浮濫現象，引起警方、藥師公會與健保 機構關注。

「瘦瘦針」主要是指對含有司美格魯肽（Semaglutide）或替爾泊肽（Tirzepatide）成分的注射劑，屬於腸泌素類藥物，能模擬腸道荷爾蒙訊號，抑制食慾、延緩胃排空，原用於治療第二型糖尿病，後來因顯著的減重效果而廣受關注。

德國目前核准的相關藥物包括Wegovy、「胰妥讚」（Ozempic）與Mounjaro。依規定，患者需BMI達30以上，或介於27至30且合併糖尿病、高血壓等代謝疾病，才符合處方開立條件。

德國聯邦刑事警察局指出，過去兩年透過偽造紙本處方取得這類藥物的案件明顯增加，相關趨勢已被多地納入治安報告。

巴登符騰堡邦2024年的治安報告即提到，有跨區域、疑似具東歐背景的犯罪集團，以高仿真度偽造處方，在各地藥局領藥後轉售圖利。

德國法定健保總聯盟表示，這類藥品因適用條件嚴格、價格高昂且需求強勁，特別容易成為處方籤仿冒對象，對健保給付制度與醫療信任造成嚴峻挑戰。

除了紙本造假，近年德國也出現多家標榜「遠距醫療」的線上平台，主打簡易取得「瘦瘦針」處方。患者僅需填寫問卷並上傳體重資訊，無需實際與醫師對談，即可獲得醫師開立的數位處方籤，由合作藥局配送到府。

在柏林搜尋引擎輸入Wegovy或Ozempic等關鍵字，即跳出多個投放廣告的遠距醫療網站。

以慕尼黑新創公司Wellster Healthtech Group旗下的GoLighter為例，網站以「三步驟快速瘦身」為賣點，聲稱「無需挨餓與計算卡路里」、「50天內可減重10公斤」，並提供限時折扣，行銷語言直指目標族群，將處方藥高度商品化，還可使用訂閱服務每月固定扣款購買產品。

此類操作引發藥師公會抗議，今年3月，慕尼黑地方法院針對北萊因藥師公會對Wellster Healthtech Group提起的訴訟作出判決，認定其違反「藥品廣告法」，誤導民眾將處方藥視為一般減肥產品。

代表藥師公會提告的律師道格拉斯批評，這類平台將處方流程簡化為線上問卷與刷卡付款，模糊醫療與電商界線，既無法完成真正診斷，也無法保障用藥安全。

盡管GoLighter等平台因廣告違規遭法院禁止宣傳，但在龐大的減肥市場需求驅動下，此類遊走在違法邊緣的「瘦瘦針數位醫療」平台仍持續營運、投放線上廣告，德國在數位醫療發展與監管之間，正因消費者高漲的需求，面臨考驗。