我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

英國研發「謀殺預測系統」人權團體怒轟：強化族群偏見

編譯徐榆涵／即時報導
英國政府正秘密研發「殺人預測系統」，透過演算法分析數千人個資，試圖提前辨識「最有可能成為殺人犯的人」。(美聯社)
英國政府正秘密研發「殺人預測系統」，透過演算法分析數千人個資，試圖提前辨識「最有可能成為殺人犯的人」。(美聯社)

英國政府正秘密研發「謀殺預測系統」，透過演算法分析數千人個資，試圖提前辨識「最有可能成為殺人犯的人」。此舉引發人權團體強烈批評，指控該系統「冷酷且反烏托邦」，恐加劇對弱勢與少數族群的歧視

衛報報導，該計畫原名「謀殺預測計畫」（Homicide Prediction Project），後改稱為「共享資料以改善風險評估」（Sharing Data to Improve Risk Assessment）。儘管英國司法部強調此計畫仍處於研究階段，且僅分析有犯罪紀錄者的資料，但揭露此事的公民監督團體Statewatch指出，當中涉及的資料範圍極廣，包括家庭暴力受害者、自殘、精神健康與成癮紀錄等敏感資訊，甚至可能涵蓋無犯罪紀錄民眾。

根據Statewatch透過資訊公開法取得的文件顯示，該計畫所涉資料來自更早前的大曼徹斯特警方（GMP）和更廣泛的犯罪資料庫，除了姓名、出生年月日、性別、族裔等基本資料，也包含與警方初次接觸的年齡、是否曾為受害者（例如家暴）、身心健康紀錄等。相關資料還會與全國警政電腦系統連結。

Statewatch研究員萊爾（Sofia Lyall）痛批，這套「預測犯罪」的系統根本無法信任，且會「制度性強化原本就存在的種族與貧窮偏見」，是對少數族群與弱勢人口的嚴重侵害。

她表示：「將人自動分類為潛在的暴力罪犯本就錯誤，更何況這些判斷還建立在身心健康與成癮等極度敏感的資訊之上。」

英國司法部發言人則回應稱：「這項研究僅用於風險評估研究目的，僅分析有定罪紀錄的資料，用以協助了解假釋犯再犯暴力罪的風險。未來將會公布研究報告。」

報導指出，該計畫由前首相蘇納克任內主導，目的是提升現行風險評估工具的準確性，進一步保護民眾安全。

司法部 歧視

上一則

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

下一則

日本總人口數減少逾89萬 創1950來最大跌幅 連跌14年

延伸閱讀

「產能過剩的挑戰」紐時：中國貨湧向歐洲 恐釀經濟災難

「產能過剩的挑戰」紐時：中國貨湧向歐洲 恐釀經濟災難
二度聯名英國名家 RADO鑽星特別版大玩幾何輪廓

二度聯名英國名家 RADO鑽星特別版大玩幾何輪廓
損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋

損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋
Sony宣布調漲歐英澳紐PS5售價25% 美國還躲得掉？

Sony宣布調漲歐英澳紐PS5售價25% 美國還躲得掉？

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
俄羅斯總統普亭。(路透)

普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一

2025-04-19 10:40
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人