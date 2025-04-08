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罕見「妊娠鸚鵡熱」奪妻女命 日男盼動物園設警示

聯合新聞網
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日本一名孕婦感染罕見的「妊娠鸚鵡熱」過世，圖為鸚鵡示意圖。(本報資料照片)
日本一名孕婦感染罕見的「妊娠鸚鵡熱」過世，圖為鸚鵡示意圖。(本報資料照片)

根據日媒「Hotosena News」報導，2021年底日本一名孕婦亞美因感染罕見的「妊娠鸚鵡熱」，導致自己與腹中胎兒不幸離世。她的丈夫＠a.l.o.h.a_japan隨後透過社群媒體分享這段悲痛的經驗，呼籲社會重視這種潛在致命的疾病，並希望更多人提高警覺。

「妊娠鸚鵡熱」是由鸚鵡病披衣菌（Chlamydia psittaci）引發的人畜共通感染症，透過鸚鵡、鸚哥、鴿子等鳥類傳播。患者初期症狀類似流感，包括頭痛、發燒等，若免疫力不佳，病情可能急遽惡化，甚至在短短幾日內奪命。報導中提到，該名孕婦最初僅輕微頭痛，隨後連續高燒五天，最終不幸病逝。家屬對此感到悲痛、錯愕，但丈夫覺得若不知確切死因，太太和二女兒將死得不明不白，透過病理解剖才確定太太的死因是「妊娠鸚鵡熱」。

目前這位爸爸與年幼長女相依為命，他表示，孩子理解母親與妹妹「已在天上」，還會說「幫媽媽和妹妹買項鍊和玩具」，然後擺在佛壇前，彷彿她們仍然陪伴在身旁。他強調，自己唯一的心願就是讓女兒健康快樂成長，也因此更加投入對「妊娠鸚鵡熱」的宣導。他也向動物園及相關單位提議設置警示，提醒孕婦及免疫力較弱的人群注意防範，例如勤洗手、保持環境衛生、妥善清理鳥類糞便，並避免與鳥類密切接觸，以降低感染風險。

這起事件讓許多人首次聽聞「妊娠鸚鵡病」，也引發廣泛關注。雖然該病在日本極為罕見，但發生率並不是零，家屬希望透過提升社會對此疾病的認識，未來或能避免類似悲劇重演。

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