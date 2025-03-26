日學校午餐免費 學生吃不飽反增開銷 家長這麼說…

日本部分地區學校提供免費午餐，學生反而吃不飽，引起家長反彈；示意圖。（圖／123RF）

以東京都為首，目前日本 約有三成的地區近年來開始推動中小學營養午餐免費的政策，欲減輕家庭負擔，甚至吸引部分家長專程遷居至實施區域。但根據「週刊SPA！」報導，不少家長和學生反映，午餐品質下降，食物份量不足，導致孩子課後需額外購買零食，反而增加家庭支出，引發熱烈討論。

部分家長指出，免費午餐實施後，菜色種類與份量明顯減少，甚至與農林水產省官網公布的內容有明顯差距。有家長表示，孩子的午餐變成「麵包加濃湯」，有時主食僅有飯和烤魚乾，猶如戰時配給餐。學生因份量不足，課後頻繁購買點心或速食充飢，尤其是運動社團成員，習慣在練習前至便利商店購買高熱量零食。部分家長坦言，儘管免除每月約5000日圓（約13美元）的午餐費，但每天需額外支付零用錢，導致家庭開支反增，每月可能多達1萬日圓（約67美元）。

對家長的質疑，大阪市政府回應，雖然餐點看來簡單，但營養熱量均經過計算，並強調即便物價上漲，也會確保穩定供應。但不少家長認為，免費午餐的品質不如以往，導致學生養成不良飲食習慣，例如放學後暴飲暴食，甚至導致體重快速上升。

雖有部分人士認為既然是免費，就不要抱怨。但也有部分家長開始呼籲改回有條件收費，以確保學校午餐的品質。學校午餐免費政策的原意是為減輕家庭負擔，卻因成本考量引發餐點縮水問題，讓政府、家長意見分歧，雙方陷入進退兩難的局面，但最終受影響的仍是孩子們的營養與健康。