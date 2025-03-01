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歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

同事偷吃便當 英女用「狗食假裝燉肉」擊退 結局曝光

聯合新聞網
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一名女子的便當總是被偷吃，為了報復，在便當裡混了狗罐頭假裝「燉肉」；示意圖。(圖/123RF)
一名女子的便當總是被偷吃，為了報復，在便當裡混了狗罐頭假裝「燉肉」；示意圖。(圖/123RF)

倫敦一名女子在辦公室遇上「午餐小偷」，自己的便當「神祕地消失」在公司冰箱，令她決定用噁心食物報仇，搞笑的復仇故事在Reddit上引發熱議。

據「鏡報」（Mirror）報導，這名網友在論壇Reddit上發文表示，她每天中午都沒有午餐可以吃，因為公司有個神祕的「午餐小偷」一直偷吃她的食物，害他每次要吃飯都只剩一個空盒。

女子嘗試標註名字、將餐盒藏在冰箱深處，甚至帶超辣的食物要嚇阻對方，但便當還是被吃光光，讓女網友超級無奈，忍無可忍的她決定採取新戰術，故意帶一些「噁心的假食物」來整對方，她在文中寫道：「我把狗罐頭倒進便當盒，假裝是辣味燉肉，還把配菜花椰菜泥染成螢光綠。」她最得意的「作品」是混了鮪魚泥的「特製果凍」，希望這些怪食物可以擊退小偷。

不到一周的時間，再也沒有人偷吃她的午餐了。雖然還是沒有人承認偷吃，但她輾轉聽到某位同事抱怨「吃完午餐後整個下午都很不舒服」，讓她忍不住暗自竊喜報復成功。

不少網友都支持原PO「私刑正義」的處理方式，有網友感嘆，這類的事情公司也不會處理，還不如用這種無傷大雅又能嚇阻的方式，讓對方再也不敢偷吃。

也有網友覺得偷吃便當非常不道德，留言批評對方：「怎麼會有人這麼沒下限？吃別人帶來的個人食物不覺得噁心嗎？不知道食物乾不乾淨、準備過程如何，就這樣吃下去實在太奇怪了。」不過有些人認為，原PO的做法雖然成功解決問題，但可能稍微過頭了一點。

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