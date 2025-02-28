大阪「最好吃麥當勞」掀朝聖潮 前員工曝5原因影響味道

日本大阪一間麥當勞餐點，被日本網友譽為「史上最好吃」。（取材自Ｘ平台）

近來社群平台X上出現一間被譽為「史上最好吃」的麥當勞 ，引起眾多網友前往朝聖。這間位於日本 大阪豐中市庄內東町的庄內店，早在2022年時，就曾被日本音樂製作人Jane Su（@janesu112）發文推薦，她當時寫道「大阪庄內站旁的麥當勞，好吃到讓人想叫主廚出來」。後來這篇文的影響持續發酵，不斷有人親自前往，想檢驗發文內容的真實性。

日網友@matsujun5213也是其中一人。他在今年2月中按耐不住好奇，終於前往傳說中的庄內店，結果「薯條的口感、香氣和鹹度，完全與眾不同。漢堡麵包的鬆軟度，還有完美整齊的包裝，都和其他店有明顯差別。原本以為是自己的錯覺，還另挑一日再度前往，還是一樣美味。為什麼？」這篇文發文至今，已有8,556.4萬的點閱人次。

有位曾經在日本連鎖飲食店鋪工作的網友留言，「根據自己的經驗，同一間連鎖店的不同分店，餐飲的品質也會不同，因為時段和料理者不同的關係。商品周轉率越高的店，東西往往越好吃，而且即便是相同的菜單，由資深員工或店長等級的人烹調，也會更美味。即使按照標準流程製作，味道也會因人而異。」