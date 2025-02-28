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大阪「最好吃麥當勞」掀朝聖潮 前員工曝5原因影響味道

聯合新聞網／綜合報導
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日本大阪一間麥當勞餐點，被日本網友譽為「史上最好吃」。（取材自Ｘ平台）
日本大阪一間麥當勞餐點，被日本網友譽為「史上最好吃」。（取材自Ｘ平台）

近來社群平台X上出現一間被譽為「史上最好吃」的麥當勞，引起眾多網友前往朝聖。這間位於日本大阪豐中市庄內東町的庄內店，早在2022年時，就曾被日本音樂製作人Jane Su（@janesu112）發文推薦，她當時寫道「大阪庄內站旁的麥當勞，好吃到讓人想叫主廚出來」。後來這篇文的影響持續發酵，不斷有人親自前往，想檢驗發文內容的真實性。

日網友@matsujun5213也是其中一人。他在今年2月中按耐不住好奇，終於前往傳說中的庄內店，結果「薯條的口感、香氣和鹹度，完全與眾不同。漢堡麵包的鬆軟度，還有完美整齊的包裝，都和其他店有明顯差別。原本以為是自己的錯覺，還另挑一日再度前往，還是一樣美味。為什麼？」這篇文發文至今，已有8,556.4萬的點閱人次。

有位曾經在日本連鎖飲食店鋪工作的網友留言，「根據自己的經驗，同一間連鎖店的不同分店，餐飲的品質也會不同，因為時段和料理者不同的關係。商品周轉率越高的店，東西往往越好吃，而且即便是相同的菜單，由資深員工或店長等級的人烹調，也會更美味。即使按照標準流程製作，味道也會因人而異。」

這一串踴躍的討論也釣出前麥當勞員工的現身說法：「煎漢堡肉的方式、包裝漢堡的手法、油炸薯條的時間和灑鹽量的多寡，以及炸油的品質，和所有廚房器具的清潔是否完善，都與產品的美味有關。這間分店員工的教育訓練應該是執行得相當徹底。」另有網友也提到大家如此積極的討論，「已足以成立『麥當勞庄內店之謎』的調查專案了。」

圖為東京的一家麥當勞。(路透)
圖為東京的一家麥當勞。(路透)

麥當勞 日本

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