倫敦房價貴 英女買船屋月省436美元租金 1原因差點放棄

一名英國女子搬到船上後，相較在倫敦租屋，每個月可以省下350英鎊(約436美元)。(取材自Instagram)

英國的房價逾來逾貴，光是在倫敦，平均住房租金 就要1600英鎊（約1996美元）。一名女子因此決定自己把船隻改造成住家，成為「水上人家」。

據太陽報（The Sun）報導，29歲的香儂（Shannon Lane）本來跟朋友一起合租，但即使這樣，她每個月也要支付900英鎊（約1122美元）的房租。後來房東 提出漲價，要求1000英鎊（約1247美元），生活成本逐漸升高，讓香儂開始想要另覓出路。

有天，她在倫敦國王十字運河散步時，看到一艘出售的運河船，這艘船的售價為2萬4000英鎊（約2.9萬美元），即使包含水電費，她之後每個月也只要支付350英鎊（約436美元）就能入住，於是立刻決定買船改造。

如此一來，相較原本每月1000英鎊的租金，每月只要付350英鎊的生活費加上300英鎊（約374美元）的還款，不只每個月可以省下350英鎊，還能擁有自己的家，讓她立刻下定決心搬家。

不過住在船上的生活當然也不是一帆風順。進入冬天時，因為船隻停在水面上，家裡的溫度特別低，不只家中狗狗的水碗結冰，就連她只是放在水槽準備隔天再洗的茶杯也變成了冰塊。她坦言，自己一度因為冬天放棄船上生活，因為實在太冷了。

但自從香儂在2023年1月正式成為「水上人家」後，她的心理健康 進步許多，本來焦慮和憂鬱的問題都消失了。雖然冬天真的不太方便，但夏天時，她可以隨時出發旅行，也有了非常特殊的住房體驗。不僅如此，她也認識了許多志同道合的新朋友，讓她真實體驗了「住房自由」的樂趣。