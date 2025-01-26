男人就是肩寬？ 美摔角手示範縮骨擠電車 日網狂讚1畫面

為了盡量不影響鄰座乘客，一張美國健壯摔角手搭日本地鐵縮起身體獲網友大量點讚，認為摔角手懂得為他人設想。（取材自Ｘ平台）

有日本 網友在社交平台X（前稱Twitter）討論，當搭乘地鐵 等公共交通工具，不時會遇到有些男乘客雙腿大開、占用鄰座的乘坐空間，有網友反駁「男性肩寬更長、骨架更大」。在網友熱烈討論期間，一張健壯摔角手在地鐵上「縮骨」縮起身體、盡量不影響鄰座乘客的照片，獲得網友大量點讚，許多人認為這位摔角手甚懂得為他人設想。

網友貼出美國職業摔角手Jeff Cobb在日本地鐵上的照片，並表示：「一直說肩寬、肩寬的吵死了，職業摔角手都能做到，你憑什麼不能？」

該照片立刻吸引超過16萬人點讚，許多人驚呼「他比日本人還有公德心」、「這就是家庭教養的差別」、「這張照片讓人沒辦法反駁」、「真正的強者會顧慮到他人」。

Jeff Cobb本人身高178公分、體重119公斤，到日本參加職業摔角比賽。他看到網友回應後也發貼文聲援，呼籲人們要為其他乘客騰出乘坐空間。

面對自己意外被捲入網路話題，Jeff Cobb本人也在發文表明立場，「是的，如果一個摔角手都能做到，你一定也可以。」這則貼文同樣獲得許多網友支持，有男性網友就留言表示：「不管空間是否狹窄，我會盡力向你看齊，因為這裡不是家裡的沙發，真希望你的魅力可以傳達給更多人啊！」

此前也有人討論列車搭乘禮儀話題，有網友表示「男性天生比女性體格更大」、「付了同樣的車票錢為什麼要禮讓」、「想坐的舒服為什麼不去綠色車廂？」