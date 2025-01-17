買火車票不能問性別…歐盟判決：違反資料保護規則

歐盟判決法國鐵路公司在網站詢問購票民眾性別，違反資料保護。圖為法國鐵路。（美聯社）。（美聯社）

歐盟 法院近日判決法國鐵路公司在民眾上網購票時詢問性別，違反歐盟資料保護規則。這項判決推翻了法國資訊保護當局的認定，影響力也擴及其他歐盟國家。

法國國家鐵路公司（SNCF）在民眾上網買火車票時，要求勾選搭車乘客是「先生」或「小姐」，這項作法遭法國多元性別權益團體Mousse的挑戰，向法國個資保護監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）提出申訴。

據歐洲新聞台（Euronews）報導，法國當局在2021年駁回申訴，認為國鐵的作法沒有違反歐盟通用資料保護規則（GDPR），該團體於是將案子提到歐盟法院體系的最高上訴機構歐洲聯盟法院（CJEU），判決在9日出爐。

法國國鐵主張，事先掌握乘客性別稱謂可促進個人化溝通，且便於提供相應服務，例如夜車的女性專用車廂。

但歐盟法院認同控方看法，亦即根據民眾自選稱謂推定性別的作法，對於運輸商業活動的溝通而言並非必要。

根據歐盟資料保護規則，企業取得客戶個資時，必須盡可能搜集最少、最必要的資料。