網紅之亂延燒外交危機 法內長：阿爾及利亞羞辱法國

阿爾及利亞籍網紅Doualemn日前在TikTok上散播煽動暴力的影片而在法國遭到逮捕，恐引發外交危機；示意圖。（路透）

今年1月初起，法國多位網紅因散播對反阿爾及利亞政權者的仇恨、暴力與恐嚇言論，陸續遭到警方逮捕；事件越演越烈，不少人認為背後有阿國政府操作痕跡，恐上升為兩國外交危機。

已居住法國30多年的的阿籍網紅Doualemn，日前在TikTok 上散播煽動暴力的影片而在法國遭到逮捕。擁有13萬粉絲的他在影片中以阿拉伯文，鼓吹人們對一位貌似住在阿國的異議人士「嚴刑拷打」，甚至揚言「殺了他」。影片遭通報後，59歲的Doualemn隨即被撤銷居留證、逮捕並下令驅逐出境。

兩國關係緊張 恐到臨界點

然而在得知Doualemn被驅逐出境後，阿爾及利亞邊界警察隨後竟以「此人禁入阿國領土」為由拒收Doualemn，押送的法國警察只得把他再度押回，引發各界譁然與批評。目前他被送至行政拘留中心等待判決，兩國恐將針對此事進行進一步交涉。

法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）對此非常不滿，他受訪時表示：「我表達我的震驚，我們和阿爾及利亞已經來到了令人極度憂心的臨界點，阿爾及利亞試圖羞辱法國。」

多人高喊殺戮 要成「烈士」

本月初在一周內，就有3位阿爾及利亞與1位法阿雙國籍者因上傳煽動對反阿國政權人士採取暴力行動遭捕，而他們的仇恨、暴力影片幾乎都在相近時間上傳。

50多歲的雙國籍網紅Sofia Benlemmane在TikTok上有幾十萬粉絲，她從9月開始上傳用阿拉伯文辱罵法國，以及暴力威脅阿爾及利亞反對派人士的影片。如今她已被抓至拘留所等待審判。

去年12月10日，網紅Bazooka則上傳影片，辱罵阿爾及利亞反對派為「背叛者」，更威脅要將其「割喉」。

就在幾乎同一時間，擁有上百萬觀看的TikTok網紅Laksas06也上傳影片說道：「誰敢碰阿爾及利亞，想讓它垮台...我們是在外的戰士...（阿國總統）塔布納（Abdelmadjid Tebboune）先生，您別擔心」，甚至在影片中表示要成為阿國的「烈士」。

另兩位被捕的是25歲網名Zazou Youssef的TikTok網紅，以及31歲的Imad Tintin。前者在影片中煽動在法國與阿爾及利亞發動攻擊，因此被以「讚揚恐怖主義」遭起訴；後者則在已被撤下的影片中鼓吹「在法國土地上活燒、殺戮、性侵」。

反對阿國政權的阿裔社運人士班澤哈（Chawki Benzhera）示警，居法阿國人「如今的敵意程度前所未見」。

阿爾及利亞1962年脫離法國殖民統治獨立，兩國情感複雜，恩怨糾葛不斷。法國認為自己在幫助阿國站穩腳步；阿國則認為法方頤指氣使、指手畫腳。近月來，一連串事件更讓法阿外交關係再度惡化。

西撒哈拉獨立爭議 引爆惡化

去年7月，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）致函祝賀摩洛哥國王穆罕默德六世登基25周年時提到，摩洛哥提出的西撒哈拉自治計畫，是「獲得政治解決的唯一基礎」。

西撒哈拉原為原屬西班牙殖民地，目前由摩洛哥實質掌控。然而，獲阿爾及利亞支持的波利薩里奧陣線（Polisario Front）聲稱擁有當地主權，發動「自衛戰爭」，尋求西撒哈拉獨立。

因此，將摩洛哥視為「世仇」的阿爾及利亞譴責法方「支持對西撒哈拉實施的殖民行為」，更以召回駐法大使表達不滿。

雙國籍作家被捕 雪上加霜

另外，去年11月中，阿國政府以「危害國家安全罪」將法阿雙國籍知名作家桑薩（Boualem Sansal）逮捕入獄，並拒絕讓75歲病痛纏身的他獲得醫療協助。

馬克宏近日對此發言，表示阿國「不讓一位重病的人接受治療非常不光彩... 我即刻要求政府釋放桑薩」，讓兩國關係雪上加霜。

右派議員齊歐堤（Eric Ciotti）在Doualemn被阿國遣返後接受法媒採訪表示，應該終止阿國人民在法國入境、居留、就業 上的優惠協議，「不要再接受任何一個阿爾及利亞人。」