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日本瘋「超人挑戰」 學生玩到重傷骨折 專家也搖頭

綜合報導
從去年12月起，各國TikTok用戶間出現一個名為「超人挑戰」的拍攝主題，吸引大量未成年學童爭相模仿。（取材自Ｘ平台）
從去年12月起，各國TikTok用戶間出現一個名為「超人挑戰」的拍攝主題，吸引大量未成年學童爭相模仿。（取材自Ｘ平台）

TikTok近來流行起一系列「超人挑戰」影音，內容是由幾個人用手臂搭成橋樑，再讓其中一人像是超人一樣飛撲進手臂內，接著再把飛撲的人甩至原處。然而，如果被甩開的人成功落地還沒事，但要是一個不穩，不小心摔倒，就有嚴重受傷的風險。由於發生越來越多起類似事故，讓許多學生家長憂心不已。

根據日本媒體報導，近來這項「超人挑戰」風潮，也傳到了日本年輕族群內。然而，由於這項挑戰伴隨著危險性，使得世界各國都發生了許多進行超人挑戰時不慎受傷的事件，日本也出現不少進行「超人挑戰」的學生，出現摔傷背部、頭部、腳等部位的通報，且大多數傷者都嚴重到需送醫治療。

日本近來吹起一股「超人挑戰」風潮，卻有不少人因此受傷。（視頻截圖）
日本近來吹起一股「超人挑戰」風潮，卻有不少人因此受傷。（視頻截圖）

一名東京都的高中男生就因為在進行超人挑戰時摔倒，造成手腕骨折，需要六個星期才能痊癒；還有一位學生也摔到背。社群網站上，也有人表示同學做了超人挑戰，結果受了三個月才能好的大傷。

擁有體操經驗，並開班教授後空翻、特技表演的講師橫澤勇氣指出，若是在落地時，是以手肘、手臂落地，或者頭部落地，都可能造成該部位骨折受傷。每個人的體型、肌肉量也不同，特別是缺乏力量的小學生，很可能無法支撐而摔倒，最好避免這麼危險的動作。

報導指出，為了避免受傷事故增加，沖繩縣當地的多間中小學已率先開第一槍，嚴格禁止學生模仿嘗試「超人挑戰」。

日本 社群網站

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