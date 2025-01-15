吃掉你的聖誕樹？比利時1原因急勸阻 部分城市給動物加菜

德國柏林動物園的長頸鹿，吃節日過後閒置的聖誕樹。（美聯社）

聖誕樹在節慶後、回收前，還可拿來吃？歐洲數地日前出現相關食譜 ，比利 時大城根特（Ghent）市政府更發文鼓勵民眾嘗試，遭聯邦食品局發布警告，強調因未規定殺蟲劑標準而有健康風險。根特市府很快修改文章，提醒「不是所有聖誕樹都可以吃」。

英國倫敦民眾，去年聖誕節前在園藝市場扛著一棵聖誕樹經過。（路透）

中央社引述法新社報導，根特市日前在市府網站上發文，標題是「吃掉你的聖誕樹」，向民眾介紹斯堪地那維亞半島居民的做法：把針葉摘下後用沸水燙一下，篩濾後晾乾，針葉乾燥後就可以拿來做調味奶油，配麵包或吐司吃，然後還附上了「更多針葉食譜」的連結。

不過，這個想法很快被比利時食安管理局打臉，比利時通訊社（Belga）報導，該國食安管理局（FASFC）發言人范德沃德（Liesbeth Van de Voorde）強烈示警「聖誕樹的終點並非要進入（消費者）食品鏈」。

她說聖誕樹在處理過程中使用殺蟲劑以防止粉蟲等害蟲，但政府對裝飾用植物並未規定殘留量容許標準，食品局也未曾有任何安全性分析。她也批評根特市政當局鼓勵食用聖誕樹的文章低估了風險，強調在天然森林裡的針葉和為了商用而種植者不同。

比利時通訊社指出，根特市府的構想是受到北歐國家食用針葉傳統所啟發，在荷蘭和英國也出版相關食譜，例如用針葉做成辣味奶油。

聖誕樹苗圃業者表示，殺蟲劑用量很低，不會比超市裡的萵苣風險更高，並認為食用風險較可能來自展示時噴灑人造雪花或阻燃劑。

德國柏林動物園的大象，吃節日過後閒置的聖誕樹。（美聯社）