2月12日是「咖哩調理包」紀念日 源自57年前的日本企業

咖哩可謂是日本人的國民美食，而最方便的烹飪方式非咖哩調理包莫屬，2月12日甚至被日本人訂為紀念日。（取材自MUJI無印良品官網）

日本 可說是最愛吃咖哩的國家之一，市面上也有各式各樣的咖哩調理包（retort curry），甚至還有「咖哩調理包日」，就訂在每年2月12日，用來紀念57年前全世界第一款上市的咖哩調理包。

據香港01報導，食物調理包最早是由美軍研發，最初是用於包裝軍用食品和太空食品，後來逐漸在市面上取代罐頭，當時「包著香腸的真空袋」還曾被包裝專業雜誌介紹。

日本大塚食品工業（現改名為大塚食品）當年受美國調理包技術啟發，開始研發「僅需開水加熱即可食用的咖哩」。1968年2月12日，大塚食品推出全球首款「咖哩調理包」，但因為保存技術受限，一開始只能在部分地區販售；後來經過改良，1969年開始可以運送到全日本販售。巧合的是，美國「阿波羅11號」在同一年登月，太空人 食用調理包食品的新聞引發熱議，也讓咖哩調理包受到矚目。

近十年來，日本市場的咖哩調理包大量生產，最高峰曾在2020年生產了2500萬箱；當時受新冠疫情 影響，許多人難出門用餐或採買，調理包成為重要食物來源。

如今，日本各地不但發展出多種融合在地風味的咖哩，各行各業也都積極進軍這塊市場，從食品業到旅館業，甚至文創商品都能看到咖哩調理包的身影。