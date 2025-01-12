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討女友歡心…動物園管理員夜闖獸籠自拍 3獅咬死啃屍4小時

綜合報導
烏茲別克1名44歲動物園管理員為了令女友「留下深刻印象」，於是決定拍下自己走入獸籠與獅群相處的影片，最終遭籠內3隻獅子咬死。（視頻截圖）
烏茲別克1名44歲動物園管理員為了令女友「留下深刻印象」，於是決定拍下自己走入獸籠與獅群相處的影片，最終遭籠內3隻獅子咬死。（視頻截圖）

烏茲別克近日發生1宗獅子咬死人事件，當地1名44歲動物園管理員為了令女友「留下深刻印象」，於是決定拍下自己走入獸籠與獅群相處的影片。

男子趁值夜班時，擅自打開了3隻獅子的柵欄，走入籠內與獅群打招呼，隨後卻遭3隻獅子襲擊被活活咬死，獅子更繼續瘋狂噬咬其屍體。直至4小時後，園內其他工作人員上班時才發現，當時涉案管理員的遺體已變得殘缺不全，幾乎快被獅子吃光。

綜合外媒報導，事發於2024年12月17日凌晨約5時，烏茲別克帕克特（Parkent）某私人動物園的44歲管理員埃里斯庫洛夫（F. Iriskulov），為了令女友「留下深刻印象」並欽佩自己，於是趁著值夜班時，打開了3隻獅子的獸籠，走進去用手機自拍。

從網上流傳的影片可見，埃里斯庫洛夫推門進入獅子的作息區。起初3隻獅子仍待在角落休息，對埃里斯庫洛夫沒有反應，不過當其中1隻獅子突然跳起時，埃里斯庫洛夫已明顯被嚇得退後一步。然而，埃里斯庫洛夫並沒就此退縮，反而是試圖呼叫獅子的名字並叫牠們安靜。

3隻獅子似乎感到作息被打擾，開始圍在埃里斯庫洛夫身邊打轉。但仍拿手機自拍自己被獅群圍住的畫面，還熱情地向獅子打招呼，說了幾聲「辛巴」（Simba），隨後更一度伸手撫摸其中1隻獅子的鬃毛，可是幾秒後獅子突然咬向他的手臂，埃里斯庫洛夫爆發出慘叫，隨後就遭到3隻獅子圍攻噬咬，畫面一陣混亂後轉黑，但仍聽得到他慘叫求救的聲音。

據報導埃里斯庫洛夫最終被3隻獅子圍攻咬死，4小時後園內其他員工才發現事件，此時獸籠內埃里斯庫洛夫的屍身已被吃到所剩無幾，肢體殘缺不全。

園方事後發表聲明，指相關人員已麻醉其中2隻獅子帶回特製獸籠中，而另1隻則被射殺。當局則正調查事件，同時他們已派員檢查過園內所有動物的圍欄情況，並表示「已採取相關措施，附近沒有其他人受傷，當地居民沒有危險。」

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