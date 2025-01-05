我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

獨裁統治敘利亞半世紀 阿塞德家族為何12天垮台？

編譯高詣軒
2024年12月27日，敘利亞人們聚集在一起慶祝敘利亞總統阿塞德被推翻，一名兒童舉著敘利亞新統治者採用的旗幟。（路透）
2024年12月27日，敘利亞人們聚集在一起慶祝敘利亞總統阿塞德被推翻，一名兒童舉著敘利亞新統治者採用的旗幟。（路透）

敘利亞前總統阿塞德八日遭反抗軍推翻，其家族半世紀的政權落幕。敘國內戰始於十多年前阿塞德鎮壓阿拉伯之春示威潮，近年戰線僵持。但隨著阿塞德盟友俄羅斯、伊朗相繼身陷戰事，反抗軍迅速行動，十二天就拿下首都大馬士革。這場內戰如何演變到今日局面？

遠因 鎮壓阿拉伯之春

阿塞德父親哈菲茲從1971年開始鐵腕統治敘利亞。哈菲茲2000年去世後，阿塞德接棒掌權。2011年阿拉伯之春浪潮席捲中東，主張民主的示威者走上街頭呼籲專制的阿塞德下台，但遭暴力鎮壓，軍人和戰車兵臨多處城鎮。

反對派支持者開始拿起武器，起初，是要自我防衛，後來則致力於驅趕忠於阿塞德的部隊。敘國反抗勢力由不同意識形態的人馬構成，並受鄰國土耳其、區域大國沙烏地阿拉伯、阿聯及美國等外國支持。

2012年1月，阿塞德矢言要用「鐵拳」擊倒「恐怖主義」，但反抗軍在敘北、東部掌控多處領土，阿塞德壓力漸增。

2012年底，敘國內戰死者已逾6萬人，但阿塞德排除一切和反抗軍和談的可能，譴責他們是「西方的傀儡」。時至2015年上半，敘國政府接連挫敗，敘北伊德利布市被反抗軍控制，敘東更多領土落入極端組織伊斯蘭國（IS）。

俄國、伊朗支持 穩住政權

2014年反抗軍得勢、伊斯蘭國開始橫掃敘國時，美國擔心敘利亞會永久成為恐怖分子溫床，美方領導的國際聯軍介入，旨在消滅伊斯蘭國，但不求對抗阿塞德政權。美國也和敘國庫德族戰士主導的「敘利亞民主力量」合作反恐，最後讓伊斯蘭國在敘國勢力幾乎盡失。

反抗軍羽翼漸豐之際，俄羅斯、伊朗則強化支持阿塞德。2015年9月，俄國總統普亭下令展開大型空中行動加以支援，讓戰局變得對阿塞德有利不少。俄國的猛烈空襲和飛彈攻擊，對2016年圍攻當時反抗軍在阿勒坡的重鎮，以及對2018年初圍攻大馬士革郊外東古塔區的戰役，都扮演決定性角色。

收復東古塔區後，敘國政府軍在2018年也重新完全掌控西南部的德拉省，接著表明要「解放」伊德利布省。2019年底，政府軍對伊德利布發動攻勢，喪命者數以百計，近100萬人逃離家園。直到2020年3月，俄國與力挺反抗軍的土耳其達成在伊德利布的停火協議；往後四年，戰線大致進入凍結。

盟友忙打戰 反抗軍反撲

敘國內戰已使逾30萬人喪命，近六百萬名難民逃向國外，對中東乃至世界有廣泛影響。2021年，阿塞德贏得第四個總統任期，敘國官員稱他拿下9成5選票。直到2024年11月下旬反抗軍發動進攻前，阿塞德政權都還看似安穩。

同年11月27日，多年在伊德利布鞏固勢力的伊斯蘭主義反抗團體沙姆解放組織（HTS），突然往東朝阿勒坡推進。當天反抗軍就宣布捷報：他們擊垮一個敘國政府軍基地，擄獲軍人、戰車，還掌控幾座村落。分析家當天說，反抗軍已距離阿勒坡幾公里遠。

同年11月30日，反抗軍掌控阿勒坡。12月5日，往南進攻的反抗軍拿下從未掌控的中部城市哈瑪。同月7日，反抗軍宣布拿下另一戰略城市荷姆斯。最後在12月8日，反抗軍幾乎沒動到干戈就進入大馬士革。俄羅斯其後宣布阿塞德已辭職離境。

曾經僵持的敘國內戰戰線，為何在此時重新引爆，在短短12天終結了敘國政權？美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿塞德的關鍵盟友正在為了其他地方衝突無法抽身，反抗軍可能趁著這個敘國政府弱化之際下手。

俄國2022年全面入侵烏克蘭，將人力和資源挹注其中。伊朗在加薩戰事2023年10月爆發後，也遭受以色列接連攻擊；過去在內戰中支持阿塞德、親伊朗的黎巴嫩武裝團體真主黨，同樣備受打擊。

曾軍援敘利亞前總統阿塞德（左）的俄國總統普亭（右），因對烏戰事無暇他顧；圖為兩人...
曾軍援敘利亞前總統阿塞德（左）的俄國總統普亭（右），因對烏戰事無暇他顧；圖為兩人在莫斯科會晤。（路透）

有分析家表示，反抗軍是利用真主黨留下的空窗在敘國進軍。

敘利亞阿塞德政府迅速垮台 製表／高詣軒
敘利亞阿塞德政府迅速垮台 製表／高詣軒

阿塞德 伊朗 俄國

上一則

4輛大巴組牆擋路 尹錫悅官邸前戒備畫面曝 數十黑衣人待命

下一則

日本東京市區現零下低溫 「冬日」較去年提早20天

延伸閱讀

國際反貪組織公布2024年度貪腐人物 佐科威入列

國際反貪組織公布2024年度貪腐人物 佐科威入列
親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談

親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談
2024回顧／俄烏、中東烽火難歇 敘利亞一夕變天

2024回顧／俄烏、中東烽火難歇 敘利亞一夕變天
中東亂局 阿塞德垮台 美以惡人皆爭功

中東亂局 阿塞德垮台 美以惡人皆爭功

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月