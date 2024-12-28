我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

捷克查理大學槍擊案1年了 14死25傷慘痛待復原

綜合報導
紀念捷克查理大學槍擊案一周年，民眾在文學院前的紀念碑周圍擺滿鮮花與蠟燭。(中央社)
紀念捷克查理大學槍擊案一周年，民眾在文學院前的紀念碑周圍擺滿鮮花與蠟燭。(中央社)

捷克布拉格市中心的查理大學（Charles University）文學院2023年12月21日發生駭人槍擊事件，造成14人死亡、25人受傷，成捷克史上規模最大的槍擊事件。這場悲劇震驚捷克與全世界，留下永難抹去的傷痛。

在槍擊案一周年之際，捷克舉辦默哀儀式、募款音樂會與彌撒以緬懷逝者，幫助人們走出傷痛。在12月21日晚間，人群聚集在查理大學文學院前的紀念碑點燃蠟燭，彼此安慰，默默哀悼。

儘管距離悲劇發生已一年，查理大學的校園生活也逐漸恢復，但這起事件對整個社會留下深遠影響。據警方報告，這起事件嚴重影響約9000人的心理健康

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，查理大學校長克拉利奇科娃（Milena Králíčková）表示，這起事件改變整個學校，「我們可以確定的是，這件事還沒有結束。我們與那些身體受傷的人、心理受創的人保持聯繫。」

捷克查理大學槍擊案周年，捷克舉辦默哀儀式、募款音樂會與彌撒等活動緬懷逝者。(中...
捷克查理大學槍擊案周年，捷克舉辦默哀儀式、募款音樂會與彌撒等活動緬懷逝者。(中央社)

克拉利奇科娃表示，查理大學在此事件後，成立一個「韌性中心」（centre of resilience），為學生和教職員提供安全教育與心理支持，以期照顧所有受影響的人。

這場悲劇也引發全國對捷克槍枝法律的討論，現行法律因過於寬鬆而遭受批評。悲劇目擊者維赫納爾（David Vichnar）過去一年努力推動修法並發起請願活動，他表示，根據所有可信的來源與證據，當前捷克的槍支法規與其他歐盟國家相比顯得特別寬鬆。

維赫納爾的呼籲獲得迴響。12月初，捷克參議院通過一項槍枝法修正案，要求武器商和射擊場向警方報告可疑的客戶。此為2026年即將實施的槍枝法規大規模改革的前奏。

儘管查理大學的修復工作有一定進展，但心理創傷仍需時間癒合。對於部分學生來說，返校上課充滿挑戰。因此，學校提供混合教學模式，幫助無法回到現場的學生繼續學業。此外，學校也提供多種心理支持，包括個人與團體治療。

談到事件後建築的修復情況，行政人員希米克（Radek Šimík）表示，四樓案發現場的房間徹底翻新，其中兩間教室改成「靜思室」（Quiet room）。任何人都能進來休息、點蠟燭，靜靜緬懷逝者。

而靜思室外的走廊是貼滿便條的留言牆，上面留有「一切都會好起來的」、「我們永遠不會忘記我們的朋友」等字條，地板擺放石頭、鮮花與紙鶴。

槍擊案的陰影顯然仍籠罩著文學院，對於許多人而言，這場悲劇尚未過去，未癒合的傷口仍在復原。正如校方聲明所言：「我們受傷，但並未被擊垮。」

捷克查理大學「靜思室」外的走廊牆上貼滿留言便條，地板擺放石頭、鮮花與紙鶴，紀念逝...
捷克查理大學「靜思室」外的走廊牆上貼滿留言便條，地板擺放石頭、鮮花與紙鶴，紀念逝去的教職員與學生。(中央社)

槍擊 復工 心理健康

上一則

日本免稅制度改先付後退 訂2026年11月上路

下一則

日本流感人數10年新高 3/4都道府縣發警報 咳嗽藥缺貨

延伸閱讀

捷克史上最大規模槍案：查理大學悲劇1周年 9000人心理創傷

捷克史上最大規模槍案：查理大學悲劇1周年 9000人心理創傷
法強暴案50名加害者是誰？司機、木匠等「一般男人」

法強暴案50名加害者是誰？司機、木匠等「一般男人」
想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接
英王查理三世加冕典禮花7200萬英鎊惹議 當局：1世代僅1次盛事

英王查理三世加冕典禮花7200萬英鎊惹議 當局：1世代僅1次盛事

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

2024-12-28 22:46
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年