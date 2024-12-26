澳洲百年男校球場施工 竟挖出2000具白骨

澳洲哈欽斯學校挖出近2000具遺骸，而當地過去曾是昆伯勒公墓的一部分。（取材自Ｘ平台）

澳洲 塔斯馬尼亞州（Tasmania）一間寄宿學校，在今年3月進行球場施工時，意外發現近2000具遺骸，年齡從嬰兒至99歲不等，部分遺骸可追溯至19世紀，數量之多被視為澳洲史上最大規模的考古挖掘行動。校方也承諾，這些遺體已移至新棺木中，等到2025年1月，將重新下葬，並舉行公祭儀式，也會樹立紀念碑，以示尊重。

綜合澳洲媒體報導，位於荷巴特市（Hobart）的哈欽斯學校（Hutchins School）是澳洲最古老的著名男校，成立於1846年，該校地在1873年至1934年曾是昆伯勒公墓（Queenborough Cemetery）的一部分，在1873至1934年間埋葬了多達1.3萬人，直至1917年轉由荷巴特市政府管理，並於1964年被哈欽斯學校買下接管。

今年3月，學校的曲棍球場進行整修時，意外發現人類遺骸，經過9個月的挖掘與調查，考古團隊總共挖出1973具遺骸。學校公告指出，當局目前已透過出生、死亡及婚姻紀錄等資料，確認了其中約87%遺骸的身份，死者年齡從嬰兒至99歲不等，部分遺骸最早可追溯至19世紀。然而，由於當時的紀錄有限，部分遺骸的身分仍無法辨識。

歷史考古學家威廉斯（Brad Williams）表示，考古團隊原先僅預估可能有數百具遺骸埋藏地底，結果卻超乎預期，挖出近2000具遺體，但這卻只占了墓園區域的15％，因此他推測，校地範圍內可能仍埋藏數百具的遺骸尚未被發現，有待進一步挖掘與調查。他們推估墓園在60年間，可能埋葬了9000至13000名死者。

報導稱，校方目前已將這些被挖出的遺骸安置新棺木中，預計於2025年1月重新安葬在荷巴特墓園（Cornelian Bay Cemetery），並舉行公祭儀式，學校也會為所有死者樹立紀念碑，表達對這段歷史的尊重。