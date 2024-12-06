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從童年說起…梅克爾自傳細說人生：「我不是生來就是總理」

中央社
德國前總理梅克爾26日晚間發表新書自傳「自由：回憶錄1954-2021」。（歐新社）
德國前總理梅克爾26日晚間發表新書自傳「自由：回憶錄1954-2021」。（歐新社）

德國前總理梅克爾11月26日晚間發表新書自傳「自由：回憶錄1954-2021」，身著白色西裝的梅克爾以「一個在東德生活35年的女性為什麼能夠擔任德國總理」開場，接受德國電視記者威爾（Anne Will）的90分鐘快問快答專訪。

新書發表會選在百年歷史建築德意志劇院（Deutsches Theater Berlin）舉辦，傍晚開始湧現人潮，警車、救護車在旁待命，劇場外有等待入場的觀眾，也有架著攝影機的媒體。記者詢問觀眾，「對今晚的活動有什麼期待嗎？」民眾回答，「我很好奇梅克爾（Angela Merkel）會怎麼說自己的故事。」

德國前總理梅克爾（右）26日晚間在柏林發表新書自傳「自由：回憶錄1954-202...
德國前總理梅克爾（右）26日晚間在柏林發表新書自傳「自由：回憶錄1954-2021」。身著白色西裝的梅克爾以「一個在東德生活35年的女性為什麼能夠擔任德國總理」開場，接受主持人快問快答專訪。（中央社）

德意志劇院 裝滿童年快樂

在2021年卸任後，梅克爾卸除公職責任，試著走下階梯，取得私人生活的平衡。新書發表會全場滿座，在主持人威爾一貫尖銳的提問中，梅克爾用著她堅定細膩的語氣，和不時幽默的優雅姿態中，生動地在沒有中場休息的一場恍如足球賽的節奏，介紹著她第一本近700頁字字珠璣的自傳。

「我們全家每年都會去柏林的劇院看一次戲。在德意志劇院。」如同梅克爾在書中描述的童年場景，德意志劇院裝滿著梅克爾用「快樂」形容的童年回憶。梅克爾從16年的總理視角回顧童年成長、求學、從政的各個階段。

德國前總理梅克爾26日晚間在百年歷史建築德意志劇院發表新書自傳「自由：回憶錄19...
德國前總理梅克爾26日晚間在百年歷史建築德意志劇院發表新書自傳「自由：回憶錄1954-2021」。（中央社）

35歲分水嶺 柏林圍牆倒塌

梅克爾以「我不是生來就是總理」開場，描繪著她走向、身在、處在、與退下的各個人生道路與場景。柏林圍牆倒塌時，梅克爾35歲，以35年為分水嶺，「什麼會留下來？什麼會消逝？」那晚她聽到擦身而過的士兵聊著「存在的意義」。

德國前總理梅克爾於柏林杜斯曼（Dussmann）書店舉行新書「自由」首場簽書會。...
德國前總理梅克爾於柏林杜斯曼（Dussmann）書店舉行新書「自由」首場簽書會。現場民眾反應熱烈，爭睹兩德統一後最具影響力的女性政治領袖。（中央社）

「職業生活和私人生活完全密不可分」，無論是在年幼的牧師家庭，或是身為帶領德國走出圍牆的總理。「我們做得到。」這句話梅克爾當時說，昨晚也說。當總理的時候很少時間可以坐下來自己打字，通常都是文件列在她的眼前，「最多也就是手寫」梅克爾說。

這本由梅克爾與秘書鮑曼（Beate Baumann）共同撰寫的「自由：回憶錄1954-2021」在全球30多個國家同步發行。

梅克爾 德國 足球

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