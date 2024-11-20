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泰國河馬「彈跳豬」50秒官方歌 4種語言嗨唱「搖屁扭屁」

綜合報導
泰國綠山動物園近期為河馬彈跳豬創作了4國語言的主題曲，再次掀起網路熱潮。(美聯社)
泰國綠山動物園近期為河馬彈跳豬創作了4國語言的主題曲，再次掀起網路熱潮。(美聯社)

泰國綠山動物園(Khao Kheow Zoo)的侏儒河馬彈跳豬(Moo Deng)，7月因可愛模樣和充滿個性的行為在全球暴紅，這回更以官方主題曲掀起全球粉絲熱潮，這首輕快的50秒歌曲「Moodeng Moodeng」，以泰文、英文、中文和日文四種語言推出。

美聯社報導，這首50秒歌曲由泰國知名作曲家阿瑪拉(Mueanphet Ammara)操刀，並由泰國最大的音樂公司之一GMM Music發行，歌曲簡單的歌詞如「Moodeng Moodeng、蹦蹦蹦、扭屁搖屁、別光顧吃啦、來跟我一起玩吧」，搭配輕快節奏，迅速抓住聽眾雙耳。音樂影片則剪輯了「Moo Deng」蹦跳玩耍、與飼養員互動，及與母親「喬娜」(Jona)親密相處的可愛畫面，圈粉無數。

當時才2個月大的彈跳豬對著飼養員尖叫超可愛。(歐新社)
當時才2個月大的彈跳豬對著飼養員尖叫超可愛。(歐新社)

「Moo Deng」在泰文中的名字為「彈跳的肉丸」，這個形象化的稱呼完美詮釋了牠活潑個性。牠經常在園區中快樂地蹦跳，這種滑稽的動作成為社群平台熱門話題，甚至有體育隊伍和企業，也以「哞登」形象作為宣傳亮點。

彈跳豬現在已經四個月大，動物園估計，過去幾個月平均每天接待3000至5000名遊客；為回應粉絲熱情，動物園推出了以「Moo Deng」為主題的服飾、寢具等周邊商品，創造額外收入，有效支持園方的保育計畫，也可以說是商機無限。

(以下上圖關)

彈跳豬官方歌曲四個語言版本均可在YouTube、Spotify和Apple Music等串流平台上觀看聆聽。

中文版

英語版

泰語版

日語版

彈跳豬躺在媽媽肚子下面。(歐新社)
彈跳豬躺在媽媽肚子下面。(歐新社)

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