加拿大海灘現神秘白色團狀物 科學家驚：從未見過
加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）的海灘從9月初以來持續有像麵糰的不明物體沖上岸，當地居民形容該神祕物體大小不一，聞起來像蔬菜油，看起來像「失敗的麵糰」；當局和科學家正努力進行試驗找出答案。
英國每日郵報報導，神祕的白色團狀物從約9月7日開始被目擊沖上紐芬蘭省的海灘，這種物體常見覆蓋在海草、沙灘和鵝卵石上，海岸上突然出現這些白色物體引發當地居民的討論和猜測。
當地居民托賓（Stan Tobin）形容白色團狀物聞起來像蔬菜油，看起來像「有人嘗試做麵包的麵糰但做得很糟糕」，另一位居民葛雷斯（Philip Grace）則認為白色團狀物像當地的touton甜甜圈。
加拿大媒體環球郵報報導，白色團狀物表面布滿坑洞，摸起來黏黏的，質地堅硬，呈海綿狀並具有可燃性，外表大小不一，從硬幣到餐盤大都有。
有人猜那是真菌或黴菌，也有人認為那是由棕櫚油、石蠟甚至龍涎香製成。一名科學家受訪時表示，他們很確定白色團狀物不是海綿，因為有人點火燒時它會燃燒，他們推測裡面可能含有某種油。
加拿大環境及氣候變化部發言人貝雅德（Samantha Bayard）表示，這些團狀物涉及犯罪的可能性，表示若執法人員發現可能違反聯邦環境相關法規的證據，將根據適用的合規和執法採取適當行動。
報導指出，科學家目前可以確定的是那些團狀物不是由任何形式的石油碳氫化合物、石油潤滑劑、生質燃料或生質柴油所製成，更多測試正進行中，大約需要一個月才能完成。
聖約翰斯的西北大西洋漁業中心海洋生態研究組組長威爾斯（Nadine Wells）說，白色團狀物很神祕，他們從未見過那樣的東西，毫無頭緒，目前正努力尋找答案。(世界新聞網)
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