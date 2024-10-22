加拿大海灘現神秘白色團狀物 科學家驚：從未見過

加拿大紐芬蘭省海邊9月初開始，出現呈現白色團狀物的不明物體。(取材自臉書)

加拿大 紐芬蘭省（Newfoundland）的海灘從9月初以來持續有像麵糰的不明物體沖上岸，當地居民形容該神祕物體大小不一，聞起來像蔬菜油，看起來像「失敗的麵糰」；當局和科學家正努力進行試驗找出答案。

英國每日郵報報導，神祕的白色團狀物從約9月7日開始被目擊沖上紐芬蘭省的海灘，這種物體常見覆蓋在海草、沙灘和鵝卵石上，海岸上突然出現這些白色物體引發當地居民的討論和猜測。

當地居民托賓（Stan Tobin）形容白色團狀物聞起來像蔬菜油，看起來像「有人嘗試做麵包的麵糰但做得很糟糕」，另一位居民葛雷斯（Philip Grace）則認為白色團狀物像當地的touton甜甜圈。

加拿大媒體環球郵報報導，白色團狀物表面布滿坑洞，摸起來黏黏的，質地堅硬，呈海綿狀並具有可燃性，外表大小不一，從硬幣到餐盤大都有。

有人猜那是真菌或黴菌，也有人認為那是由棕櫚油、石蠟甚至龍涎香製成。一名科學家受訪時表示，他們很確定白色團狀物不是海綿，因為有人點火燒時它會燃燒，他們推測裡面可能含有某種油。

加拿大環境及氣候變化部發言人貝雅德（Samantha Bayard）表示，這些團狀物涉及犯罪的可能性，表示若執法人員發現可能違反聯邦環境相關法規的證據，將根據適用的合規和執法採取適當行動。

報導指出，科學家目前可以確定的是那些團狀物不是由任何形式的石油 碳氫化合物、石油潤滑劑、生質燃料或生質柴油所製成，更多測試正進行中，大約需要一個月才能完成。

聖約翰斯的西北大西洋漁業中心海洋生態研究組組長威爾斯（Nadine Wells）說，白色團狀物很神祕，他們從未見過那樣的東西，毫無頭緒，目前正努力尋找答案。(世界新聞網 )