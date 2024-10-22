我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

加拿大海灘現神秘白色團狀物 科學家驚：從未見過

世界新聞網
加拿大紐芬蘭省海邊9月初開始，出現呈現白色團狀物的不明物體。(取材自臉書)
加拿大紐芬蘭省海邊9月初開始，出現呈現白色團狀物的不明物體。(取材自臉書)

加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）的海灘從9月初以來持續有像麵糰的不明物體沖上岸，當地居民形容該神祕物體大小不一，聞起來像蔬菜油，看起來像「失敗的麵糰」；當局和科學家正努力進行試驗找出答案。

英國每日郵報報導，神祕的白色團狀物從約9月7日開始被目擊沖上紐芬蘭省的海灘，這種物體常見覆蓋在海草、沙灘和鵝卵石上，海岸上突然出現這些白色物體引發當地居民的討論和猜測。

當地居民托賓（Stan Tobin）形容白色團狀物聞起來像蔬菜油，看起來像「有人嘗試做麵包的麵糰但做得很糟糕」，另一位居民葛雷斯（Philip Grace）則認為白色團狀物像當地的touton甜甜圈。

加拿大媒體環球郵報報導，白色團狀物表面布滿坑洞，摸起來黏黏的，質地堅硬，呈海綿狀並具有可燃性，外表大小不一，從硬幣到餐盤大都有。

有人猜那是真菌或黴菌，也有人認為那是由棕櫚油、石蠟甚至龍涎香製成。一名科學家受訪時表示，他們很確定白色團狀物不是海綿，因為有人點火燒時它會燃燒，他們推測裡面可能含有某種油。

加拿大環境及氣候變化部發言人貝雅德（Samantha Bayard）表示，這些團狀物涉及犯罪的可能性，表示若執法人員發現可能違反聯邦環境相關法規的證據，將根據適用的合規和執法採取適當行動。

報導指出，科學家目前可以確定的是那些團狀物不是由任何形式的石油碳氫化合物、石油潤滑劑、生質燃料或生質柴油所製成，更多測試正進行中，大約需要一個月才能完成。

聖約翰斯的西北大西洋漁業中心海洋生態研究組組長威爾斯（Nadine Wells）說，白色團狀物很神祕，他們從未見過那樣的東西，毫無頭緒，目前正努力尋找答案。(世界新聞網)

加拿大 石油 世界新聞網

上一則

罕見…義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

下一則

折磨法老的疾病 埃及努力百年獲得無瘧疾認證

延伸閱讀

人口成長創紀錄造成壓力 加拿大的移民支持度降至數十年來最低

人口成長創紀錄造成壓力 加拿大的移民支持度降至數十年來最低
洛檢起訴16跨國毒販 涉巨額可卡因與謀殺

洛檢起訴16跨國毒販 涉巨額可卡因與謀殺
曼哈頓灘市圖書館擁超美景觀 2樓可遠眺太平洋

曼哈頓灘市圖書館擁超美景觀 2樓可遠眺太平洋
加拿大海灘出現神秘白色團狀物 科學家驚呼：從未見過

加拿大海灘出現神秘白色團狀物 科學家驚呼：從未見過

熱門新聞

以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基自曝告訴川普 烏克蘭若不入北約 將尋求核武自保

2024-10-17 10:48

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行