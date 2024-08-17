日本高速船龜裂進水 隱瞞航行逾3月 曾載過5萬5000人

本JR九州高速渡輪船。（取材自Instagram）

日本 國土交通省突擊檢查得知，日本JR九州高速船公司明知營運的「皇后甲蟲號」高速船發生船體龜裂進水，不僅不對外報告、不維修，還讓船隻航行逾3個月，期間載客數約5萬5000人。

日本讀賣新聞報導，國土交通省認為屬「攸關安全保障的重大問題」。

JR九州高速船母公司JR九州公司8月9日表示，JR九州高速船今年2月就掌握到船隻船體龜裂進水，卻未依法令進行檢修，也未上報主管機關國土交通省。不僅如此，JR九州高速船還移動偵測進水的警報感應器位置使其失去功能，甚至竄改關於進水的數據。

JR九州高速船在船體龜裂進水後持續藉由抽水方式維持船隻載客航行，但最終因為進水狀況惡化無法不進行修理，直到5月30日才假裝成首度發現進水上報國土交通省及母公司。這艘船在修復後，7月已恢復航行。

目前已知這艘船隻在船體龜裂進水的2月到5月間，總共搭載約5萬5000名乘客。

皇后甲蟲號（Queen Beetle）能搭載502人，排水量2582噸，是往來日本福岡縣博多港與韓國釜山港間的高速船，單程航行距離約200公里、航行時間約3小時40分鐘，每天航行一個往返船班。

目前該船將於8月13日起停航，已受理的預約乘客數約2萬1500人。