我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

區域緊張局勢升高 美舉行環太平洋軍演 日菲等29國參加

加拿大將修法 海外出生子女可獲公民身分

編譯中心／綜合24日電
加拿大擬讓在海外出生的下一代，能取得加拿大公民身分。圖為多倫多6名「新加拿大人」2018年吊在CN電視塔頂部宣誓入籍。（路透資料照片）
加拿大擬讓在海外出生的下一代，能取得加拿大公民身分。圖為多倫多6名「新加拿大人」2018年吊在CN電視塔頂部宣誓入籍。（路透資料照片）

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）23日向眾院提交新法案，若法案獲國會通過，在海外出生的加拿大人，其下一代即使不是在加拿大出生，也能自動取得加拿大公民身分。

法案規定，只要加籍父母在加國境內實際居住至少1095天，足以證明其與加拿大有實質聯繫，那麼他們在國外出生的子女就會被自動賦予加拿大公民身分。

米勒23日在宣布向國會提交C-71號法案的記者會上表示，「現行規定將公民身份限制在第一代，排除了一些與加拿大有真正聯繫的人。我們希望利用這個機會，減少海外出生的加人子女，與在加拿大出生的加人子女之間的差距。」

加拿大採「屬地主義」，無論父母是哪國人，只要生在加拿大領土內，即自動獲得加國國籍。與此同時，前保守黨總理哈珀（Stephen Harper）在2009年修法，規定海外出生的加拿大人，不能將其公民權傳給他們在國外出生的下一代。

這些無法取得公民權的加拿大人子女，人稱「失落的加拿大人」（the Lost Canadians）。

去年有部分「失落的加拿大人」及其家人告上法庭，針對他們無法取得公民資格一事，提出憲法挑戰。安大略省高等法院去年12月裁定，加拿大政府拒絕自動賦予第一代加拿大人的國外出生子女公民身分，並不恰當。法院要求聯邦政府在6月19日以前廢除所謂「摒除第二代」規則並修改公民法。

聯邦政府於是根據法院命令推出新法案，恢復境外出生的「失落的加拿大人」公民權利。不過，由於法院規定的截止日期迫近，政府將先申請延期實施。

「失落的加拿大人」權益倡議者查普曼 （Don Chapman） 表示，C-71號法案提交國會「極具意義」，「這將是公民法第一次真正合憲，也將產生巨大影響」。

米勒宣布新法案後，外界反應不一。不少人說：「這麼做才是對的。」但也有人認為，這是自由黨政府為了選票才做出的決定。有人擔心，新法案會讓更多人便宜行事，只想「拿個加拿大護照」就走人，最後並沒有在加拿大定居或繳稅。

加拿大 聯邦政府 眾院

上一則

嚴重車禍翻車被救出 女子滿臉鮮血竟然「先自拍」

延伸閱讀

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人
美軍駐阿富汗指揮官向國會作證：曾對撤軍提出警告

美軍駐阿富汗指揮官向國會作證：曾對撤軍提出警告
NBA／當年這動作嗆爆尼克…哈利伯頓穿「米勒勒喉」上衣

NBA／當年這動作嗆爆尼克…哈利伯頓穿「米勒勒喉」上衣
華郵：川普顧問研議法源 擬對所有進口商品課徵關稅

華郵：川普顧問研議法源 擬對所有進口商品課徵關稅

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名

硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名
這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚