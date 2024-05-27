「照騙」 砸錢訂義大利海景房 她入住後傻眼

阿根廷女子Clarisa Murgia到義大利旅遊並訂了一間海景房(圖)，入住後發現「海景」居然只是對面房子牆上的海報。(取材自TikTok)

阿根廷女子穆爾吉亞（Clarisa Murgia）到義大利 旅遊，她在網路上訂了一間號稱有「如畫般」海景的飯店房間，沒想到景色竟是窗外的一幅畫，而不是實景，讓她大呼「從未感覺被騙得這麼徹底」。

紐約郵報報導，穆爾吉亞在TikTok分享她拍攝該房間的影片，吸引超過300萬次點閱。

穆爾吉亞在網路廣告看到該間民宿 小屋後，被照片中房間窗外的海景吸引，她多付一筆額外的金額訂下該房間；穆爾吉亞在影片中並未透露該間小屋的房價 及她額外支付的金額。

沒想到穆爾吉亞入住後，發現窗外的海景其實是隔壁棟房屋牆壁上的大幅海灘照片。

影片中，穆爾吉亞和朋友一起向窗外看，窗外有海、沙灘、藍天和一艘小船，他們彷彿住在海邊，但隨著鏡頭拉近，所謂的「如畫般的海景」只是隔壁棟房屋貼在牆壁上的海灘海報。

穆爾吉亞在影片中笑著說，她從來沒有被這樣騙過。有網友留言，表示對那張「照騙」感到遺憾，但真的太好笑了，還有網友說她一開始真的相信那是海景，另一名網友則說小屋的主人沒有騙人，房間真的有海景，只是不是真的。