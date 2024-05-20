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5歲日童愛研究植物 一眼認出路邊罌粟花 官方拔除83株

聯合新聞網
日本茨城5歲男童在回家途中發現有人種植非法罌粟花，愛好植物的他立刻認出這株植物是「渥美罌粟」。（取材自Ｘ平台）
日本茨城5歲男童在回家途中發現有人種植非法罌粟花，愛好植物的他立刻認出這株植物是「渥美罌粟」。（取材自Ｘ平台）

日本茨城縣東海村的道路，最近被發現疑似種植違法的罌粟花，當地衛生部門接獲通報後，立刻進行清除作業。而辨認出罌粟花，立下大功的熱心民眾，竟然是一位年僅5歲的男童。男童表示，沒想到這麼危險的花就在身邊綻放，當地衛生所職員也緊急全數拔除。

據茨城新聞報導，這位5歲男童大曾根諒，平時就喜歡花草植物，也曾在圖鑑中看過罌粟花。日前傍晚，當諒的父親大曾根泰人開車，從幼稚園把兒子接走時，諒發現沿途道路開著許多淡紫色的花朵，立刻大喊：「這是渥美罌粟！」

曾根泰人隨即通報當地縣府，於是官方便開始進行清除作業，拔除掉附近所有罌粟花，數量一共有83株。

渥美罌粟原產於地中海沿岸，屬一年生的草本科植物，因在日本奄美半島上被發現得名，當中含有麻醉藥物原料嗎啡的成分，是製作毒品的原料，依當地鴉片法規定禁止栽種。

去年一年內，茨城縣曾有133處發現罌粟花生長，一共有9675株。因此縣政府也呼籲民眾，如果發現有什麼異常花朵，最好立刻就近向保健所進行通報。

這次兒子立下大功，父親的泰人也說，平時兒子就喜歡研究植物，散步時看到什麼花草，回去都詳細調查。沒想到這個興趣，讓他在行駛中的車子內，也能夠一眼就辨認出罌粟花，也對兒子的瞬間反應嚇了一跳，相當肯定兒子的興趣。諒表示，平時和爸爸一起散步時，喜歡透過圖鑑認識沿途的花花草草，當中偶爾也會發現彼岸花等有毒植物開出的花朵。

大曾根諒說，他在記得在植物圖鑑中有見過渥美罌粟，所以當時看到立刻就能辨認，連爸爸也對於兒子的瞬間反應嚇了一跳。

大曾根諒則表示，平時和爸爸一起散步時，喜歡透過圖鑑認識沿途的花花草草，當中偶爾也會發現彼岸花等有毒植物開出的花朵。

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