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泰乾旱祈雨抬「哆啦A夢」遊街 背後真相感人

綜合報導
泰國有村莊以「哆啦A夢」代替真貓，進行祈雨儀式。（取材自Ｘ平台）
泰國有村莊以「哆啦A夢」代替真貓，進行祈雨儀式。（取材自Ｘ平台）

泰國近期受嚴重熱浪襲擊，部分地區氣溫飆升創歷史新高，且持續無降雨。對此，有農作物失收的村民舉行祈雨儀式，傳統會將黑色母貓放進豬籠內遊街，由沿途居民潑水。不過此方法曾被指涉虐待動物，當地村民改為將日本漫畫角色機器貓「哆啦A夢」放進豬籠以代替真貓，亦有廟宇選擇採用Hello Kitty，獲網友大讚。

香港01綜合泰國媒體報導，由於泰國中部近期長達4個多月沒有下雨，加上氣溫飆升至40℃或以上，有地區面臨水資源短缺，以及農作物失收等問題，那空沙旺府（Changwat Nakhon Sawan）合共3個村莊的村民，便自發舉辦祈雨儀式，希望能藉此滋潤農田，避免影響農作物收成。

有日本網友於X（前稱Twitter）帳號「tkasasagi」上傳多張圖片，分享村民進行祈雨儀式「hae nang maew」的畫面。相中可見，他們先是將哆啦A夢放置在豬籠內，並由2人抬起遊走於村莊內，沿途居民們會一邊跳舞，一邊向玩具灑水，因為他們有習俗相信，貓咪是乾旱化身，向貓咪潑水即意味驅除乾旱。

泰國傳統的祈雨儀式需要將1隻黑色母貓放進豬籠內遊街，民眾會將水灑在貓咪身上，使討厭水的貓咪不斷尖叫，繼而吸引雨神並降臨雨水，再滋潤農田以及農作物。

但這個方法會讓貓咪承受長時間的曝曬和不斷被潑水的驚嚇，基於保護動物的考量，有村民自2015年開始，轉為採用以玩具貓咪代替真貓參加遊行。

對此，有網友笑稱「哆啦A夢可以拿出很多道具協助降雨，根本不用遊街」、「神明不會將哆啦A夢誤會成是浣熊嗎？」，又讚揚當地村民愛護動物，「泰國人真善良」。

泰國村民正進行祈雨儀式。（取材自Ｘ平台）
泰國村民正進行祈雨儀式。（取材自Ｘ平台）

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