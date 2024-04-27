巴西專家警告：女性飲酒呈上升趨勢

飲酒示意圖。(路透)

根據世界衛生組織（WHO ）的數據，酗酒是全球300萬人死亡的原因，也是15至49歲人群早死和殘疾的主要危險因素。儘管如此，巴西 婦女的酒精飲料消費量仍呈現大幅成長。

專門研究化學依賴的巴西精神科醫生蓋拉（Arthur Guerra）和神經心理學家方提斯（Maria Alice Fontes）在美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）健康訪談節目「生命徵象」（Sinais Vitais）中說明，酗酒的特徵、健康消費和濫用酒精飲料之間的界限以及可能的治療方法。

方提斯指出，過去10年，女性酗酒甚至成癮人數顯著增加，勞動力市場上的女性越多，孩子、家庭、工作都超過負荷，越多女性藉由酒精來放鬆。有數據顯示，到2033年，酗酒男女比例將相去不遠。

方提斯也警告年輕人消費酒精飲料的情況，例如在許多15歲生日派對上，已經開放喝酒，但這個年齡層的青少年正處於生長發育過程中，大腦在慢慢成熟，開始飲酒與未來依賴風險的增加直接相關。

儘管飲酒在包括巴西在內的大多數國家都是合法，但它可能誘發出200多種不同疾病。此外，酗酒的人更有可能發生暴力事件並捲入事故。

蓋拉強調，酗酒是一種非常嚴重的疾病，唯一康復的方法是停止飲酒；許多人用酒精來放鬆和麻醉自己，逃避日常問題，但這非常危險，將酒精作為精神藥物使用是很糟糕的行為。

蓋拉指出，當酒精進入人體時，就像一團蒸氣在體內擴散，並迅速到達所有器官；雖說酗酒主要造成酒精依賴，實際上它對全身肌肉、骨骼、心臟、肺、腎臟、皮膚等都有影響。

方提斯和蓋拉都強調，酒精依賴是指一個人病態地使用酒精，在飲酒後，發生生理、心理依賴，且造成社會和職業功能的障礙，所以擁有家人、朋友和適當專業人員的支持網絡，對於治療酗酒至關重要。