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「我已非千萬富翁」 英國天籟少女夏綠蒂賣豪宅

世界新聞網
英國歌手夏綠蒂。（取材自臉書）
英國歌手夏綠蒂。（取材自臉書）

英國「天才歌手」夏綠蒂（Charlotte Church）小時候憑藉出色的聲樂歌唱方式紅遍全球，發行專輯並賺進大量金錢。然而現年38歲的她，因為過去揮霍無度而資產大縮水，她在今年3月賣掉過去重金打造的住所，將改住價格較便宜的半獨立式住宅。

每日郵報（Daily Mail）報導，夏綠蒂1997年11歲時憑藉「Pie Jesu」這首歌紅遍全球，曾在前教宗若望保祿二世、已故英國女王、美國前總統柯林頓面前表演過，被譽為「天籟美少女」。夏綠蒂出道後累積專輯銷售量超過1000萬張，還沒成年就已賺進2500萬英鎊(約3115萬美元)。

夏綠蒂日前接受專訪時表示，自己已不再是千萬富翁，她被迫賣掉價值1500萬英鎊(約1870萬美元)的豪宅，改搬進半獨立式住宅。

夏綠蒂說，她當年不了解演藝圈，被繼父強迫表演，直到她18歲時她才能動用自己賺的錢。夏綠蒂說她從此開始揮霍，會為了特殊場合砸100萬英鎊購買鑲有紅寶石的內衣、花1萬英鎊買單和朋友去小島度假的全部費用，她20歲和橄欖球星漢森（Gavin Henson）交往時，為了約會更豪擲50萬英鎊在卡地夫買房。

夏綠蒂2014年在一支紀錄片中表示，她的資產只剩1100萬英鎊(約1370萬美元)，她要開始工作，這並不是因為她想，而是她必須這麼做。

夏綠蒂後來和丈夫鮑威爾（Jonathan Powell）在拉亞德買下一間有七個房間的豪宅「瑞多德豪宅」（Rhydoldog House）並花重金改造。該三層樓高的房屋位於鄉間，有直升機起降處、木造牆壁鋼琴房、賓客小屋、戶外電影院等，夏綠蒂稱之為「夢幻之家」。

夏綠蒂去年8月將豪宅放至房屋市場求售，開價2300萬英鎊但乏人問津，最後砍價30萬英鎊後才成交。

英國歌手夏綠蒂過去擁有的豪宅Rhydoldog House。(翻攝Rhydold...
英國歌手夏綠蒂過去擁有的豪宅Rhydoldog House。(翻攝Rhydoldog House官網)

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