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官方帳號開設21天…人們好奇日本皇室 IG追蹤數破百萬

綜合報導
掌管日本皇室相關事務的宮內廳開設社群平台Instagram官方帳號後，21天的經營，累計粉絲人數已破百萬人。（截自Instagram）
掌管日本皇室相關事務的宮內廳開設社群平台Instagram官方帳號後，21天的經營，累計粉絲人數已破百萬人。（截自Instagram）

掌管日本皇室相關事務的宮內廳開設社群平台Instagram（IG）官方帳號後，4月1日首度貼文就引發日本民眾廣大迴響，經過21天的經營，累計粉絲人數已經破百萬。

宮內廳為了讓年輕世代也能理解以日皇德仁與皇后雅子為主的皇室活動，特別選擇10多歲到20多歲年輕人使用率高的IG開設官方帳號（kunaicho_jp）進行宣傳。

宮內廳4月1日首批貼文內容介紹了德仁夫婦近期出席的公務活動，發文後不到9小時累計粉絲人數已突破10萬大關。

日本TBS電視台報導，宮內廳官方IG帳號粉絲人數持續增加，經過21天的經營，累計粉絲人數已突破百萬人。

宮內廳IG帳號除了針對皇室活動及皇居自然風光等貼文外，也會介紹德仁夫婦日前前往能登半島地震災區慰問等情況，部分貼文還能看到陪同德仁夫婦出席公務活動的愛子公主。

日本電視台（Nippon TV）報導，宮內廳為了積極宣傳皇室活動，2023年4月新成立公關室，總計10人的團隊中有2人來自民間社會。

宮內廳公關室主任藤原麻衣子談到開始使用IG時說，主要目的是為深化一般民眾對日皇夫婦所從事活動的理解，並沒有設定什麼目標數字。

不過，就在宮內廳4月1日首批貼文發布後，到當天下午5時的累計粉絲人數就突破20萬人，引發廣大迴響。

藤原對於經營第21天就達成百萬粉絲里程碑說，「從結果來看是我們可以把天皇及皇后的活動等傳遞給廣大民眾，作為公關部門，我們也感到非常高興」。

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