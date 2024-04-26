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加拿大機場黃金竊案 內神通外鬼手法如Netflix劇

綜合報導
加拿大多倫多皮爾森國際機場去年4月傳出價值逾2200萬加幣、重達400公斤的金條失竊，時隔一年後警方宣布逮捕六嫌。（美聯社）
加拿大多倫多皮爾森國際機場去年4月傳出價值逾2200萬加幣、重達400公斤的金條失竊，時隔一年後警方宣布逮捕六嫌。（美聯社）

加拿大多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）去年4月發生重大竊案，當時價值逾2200萬加幣（約1602萬美元）、重達400公斤的金條失竊。時隔一年後，美國和加拿大警方近日宣布，九名嫌犯已有六人落網，其中包括當時在加拿大航空任職的兩名員工，但失竊的黃金恐怕難以追回。

CNN、衛報等報導，警方已對另外三人發布通緝令，並指有內鬼「裡應外合」，所有九名犯嫌被控超過19項罪名。

警方指出，這起事件發生於去年4月17日，當時加拿大航空（Air Canada）承運一批來自蘇黎世某貴金屬精煉廠的黃金與現鈔，目的地是多倫多皮爾森國際機場。當天下午3時56分航班降落後，黃金與現鈔隨即卸往加航的保管設施，結果遭到一名男嫌駕駛一輛五噸重的卡車，載走總計6600條，總重約400公斤、當時價值逾2200萬加幣的黃金和250萬加幣現鈔，是該國有史以來最大的黃金竊盜案。

警方後來鎖定九名嫌犯，其中五名嫌犯已在加拿大落網，包括54歲的加航倉儲員工席度（Parmpal Sidhu）、37歲的多倫多珠寶店老闆瑞薩（Ali Raza）等，目前皆已保釋，正在等候出庭。另外，25歲的卡車司機金麥克林（Durante King-Mclean）則在去年9月因槍枝與販運相關罪名在美國被捕，目前正等待引渡至加拿大。

警方指出，目前還有三名嫌犯在逃，其中一人為加拿大航空貨運倉儲經理的31歲男子帕奈沙（Simran Preet Panesar），他甚至曾在案發後帶著警方巡視加航倉儲設施，直到去年夏天離職後，警方才查到他涉案。

值得一提的是，卡車司機當時竟出示海鮮提貨單蒙混過關。

皮爾森警局局長杜雷亞帕（Nishan Duraiappah）表示，這是一起由犯罪集團精心策畫的案件，裡應外合，情節相當戲劇化，「我們開玩笑說，這根本是網飛（Netflix）的連續劇題材。」

警方指出，據信該犯罪集團已將金條熔化，並從中獲利用於購買非法槍枝。美加官員指，目前僅追回一小部分失竊黃金和現金。

加拿大 通緝 Netflix

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