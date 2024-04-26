新加坡地鐵出口貼懷舊圖案 不同顏色助長者認路

網友搭乘新加坡地鐵時，發現出口處被貼上電風扇圖案。（取材自小紅書）

有些國家的大眾運輸會採用英文字母 標示出口，但對老人家或外地遊客而言，可能一頭霧水仍找不到位置。日前有網友發現新加坡地鐵 有一種設計，不僅能幫民眾快速認路，還能引導老人家輕鬆找到出口，被一票網友狂讚「超級有人性」。

日前一名小紅書女網友發文詢問，新加坡地鐵出口常被貼上巨大Q版電風扇圖案，甚至比一般標示還搶眼，她撞見過很多次都不曉得這圖案涵義是什麼，想尋求當地人解答。

貼文一出隨即掀起討論，新加坡網友解釋，這是地鐵和失智症協會合作的「Find Your Way」計畫，藉由在每個出口貼上「不同顏色的懷舊物品」圖案，以協助年長通勤者或失智症患者辨識找到正確出口。同時地鐵也在地板上貼這些物品的箭頭圖案，來為民眾指引方向。

許多中國網友一看用途紛紛大讚貼心，「不得不說新加坡在人文關懷方面做得很好，給老人家指路都是老人家以前熟悉的物品」、「好貼心的設施，其實有時候視力不好的人也看不清楚字」、「把標記變成一個通俗易懂的物品，真的很棒」。

上海一些樓層設計也會用水果或顏色鮮明的圖案來標記，以幫助迷路者在緊急情況下能快速講出自己的定位。（取材自小紅書）

也有網友指出，上海的機場、停車場也有類似設計，「我記得上海浦東機場不同出口有用香蕉、桔子、葡萄之類的做標記」、「上海很多停車場也有這樣設計，每個區域以各種可愛的動物圖案、水果圖案做標記」、「上海虹橋機場停車場也有！有斑馬層、長頸鹿層」、「我記得一次去上海虹橋時，司機還跟我說『是去香蕉層嗎』，我還沒反應過來哈哈哈」。