穿越奇景？日城堡與超商同框 背後溫馨故事曝光

日本攝影師捕捉到便利商店與「白鳥城」同框，網友紛紛表示「太像異世界了」。（取材自Ｘ平台）

有許多小說或動漫 作品，常常會使用「穿越」的題材，描述現代人因為某些緣故，突然置身於不同時空的世界中，進而發生一連串的事件。最近有位日本 網友，意外地在現實中，捕捉到一幕現代與古典交融，有如「穿越」般的奇景，令人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「LIMO」報導，日本攝影師Ryo Konishi最近在個人「X」上，分享一張他在兵庫縣姬路拍下的照片。畫面底下有一間LAWSON便利商店，但背景後方的高處，卻有著一座宏偉，像是中世紀城堡般的建築，讓他驚呼有如異世界轉生一般。

歐式白鳥城 讓身障者體驗外國風情

照片後方的建築，是姬路市太陽公園內的「白鳥城」。據說創辦者門口間藏，原本在姬路市設立許多協助身障的福利機構。他為了讓不便於出國的他們，也能夠體驗到外國風情，於是參考德國 的「新天鵝堡」，建設了這座白鳥城。此外，太陽公園內還有重現巴黎凱旋門、中國萬里長城等等的設施。

許多網友看到這一幕，紛紛表示「太像異世界了」、「感覺很像真人版電影」、「還以為LAWSON進軍德國了」、「挑戰最終魔王前的商店」、「LAWSON是儲存點」、「雖然去過白鳥城，但第一次把LAWSON跟轉生聯想在一起過」、「原來日本有這種地方」、「可以和富士山前的LAWSON一決勝負」。