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阿聯打造全球首座「電競島」 跳傘入住酒店

綜合報導
阿聯首都阿布達比將興建一座電競島。圖為阿布達比市的全景。(路透)
阿聯首都阿布達比將興建一座電競島。圖為阿布達比市的全景。(路透)

阿拉伯聯合大公國（阿聯）首都阿布達比（Abu Dhabi）將與遊戲營運商合作成立全球首座「電競島」，可讓整座島沉浸在電競遊戲環境，投資金額達2.8億美元。

中央社引述中東媒體Scoop Empire報導，阿布達比已宣布將挹注2.8億美元，透過國際型遊戲俱樂部營運商True Gamers，一同興建一座電競島（Esports Island），打造完整遊戲生態環境。

電競島位置選定在阿布達比商業娛樂中心拉哈區（Al Raha），靠近扎耶德（Zayed）國際機場，與以運動休閒為主的亞斯島（Yas Island）隔水相望。

島上將設有一家擁有200間客房的五星級度假飯店，所有客房均配備高性能電競專用電腦。此外，也會規畫遊戲玩家錦標賽訓練營，以及提供休閒和營養計畫的設施。

甚至連前往島嶼的交通也將會是獨一無二的方式，以逃殺射擊遊戲「絕地求生」（PUBG：Battlegrounds）為靈感，讓遊客從飛機上跳傘入住酒店。

島上還設有一個競技場，以及一個專為舉辦活動和展覽而設計的大型綜合會議中心，目標是使阿布達比發展成為全球體育中心。

根據全球知名策略管理顧問公司「波士頓顧問公司」（Boston Consulting Group，BCG）調查報告，中東地區是全球遊戲行動應用程式下載率最高的地區之一。

BCG報告指出，電競遊戲最初被視為兒童娛樂，但現已成為第二大媒體產業，也是媒體產業成長最快的領域。電競玩家平均年齡約30歲。

阿布達比市除了是阿聯首都外，所屬的阿布達比大公國也是阿聯7個大公國的最大國，以面積來看也是阿聯第一大城市。由於坐擁全球第5大石油蘊藏，阿布達比現已成為阿聯重要政治、工業、文化和商業中心。

阿布達比以強大經濟實力，持續投資旅遊業，已開發大型旅遊景點包括阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）、亞斯島（法拉利世界和亞斯水世界），以及一級方程式阿布達比大獎賽（Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix）等。

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