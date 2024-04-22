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史上最慘 澳洲大堡礁73%珊瑚白化

綜合報導
澳洲大堡礁海洋公園管理局表示，壯觀的大堡礁正經歷有史以來最嚴重的白化現象。（美聯社）
澳洲大堡礁海洋公園管理局表示，壯觀的大堡礁正經歷有史以來最嚴重的白化現象。（美聯社）

澳洲大堡礁海洋公園管理局（GBRMPA）日前表示，壯觀的大堡礁（Great Barrier Reef）正經歷有史以來最嚴重的白化現象。

中央社引述法新社報導，澳洲聯邦政府資助的大堡礁海洋公園管理局說，科學家進行空中調查指出，大堡礁1000多個珊瑚礁中，約有730個、也就是73%已經白化。

大堡礁常被稱為世界上最大的生物結構，綿延2300公里，擁有令人驚嘆的生物多樣性，包括600多種珊瑚和1625種魚類。

大堡礁海洋公園管理局在聲明中說：「今年夏天整個大堡礁遭受的累積影響，比往年夏天還要嚴重」。

這是過去8年來，第5次大規模珊瑚白化事件。

珊瑚對於生長環境極為敏感，環境條件的改變將直接影響珊瑚與蟲黃藻（zooxanthellae）的共生關係，當珊瑚為了存活而排出蟲黃藻時，就會發生白化，如果高溫持續，珊瑚最終將會變白並且死亡。

大堡礁海洋公園管理局首席科學家畢登（Roger Beeden）表示，氣候變遷對全球珊瑚礁構成最大威脅。

畢登說，「大堡礁是個不可思議的生態系統，儘管它一次又一次地展現韌性，但今年夏天尤具挑戰性」。

大堡礁受影響最嚴重的地區之一是坐落在澳洲東北角的蜥蜴島（Lizard Island）。蜥蜴島可說是一個小小熱帶天堂，有著生機勃勃的珊瑚礁，如今卻像是一座水中墳墓。

在蜥蜴島生活和工作了33年的海洋生物學家霍格特（Anne Hoggett）表示，當她第一次來到蜥蜴島時，珊瑚白化現象大約每10年出現一次。

霍格特說，現在這種情況每年都會發生，蜥蜴島珊瑚礁上脆弱的軸孔珊瑚（Acropora）約有80%在今年夏天白化。

霍格特向媒體表示：「我們還不清楚這些珊瑚是否已經遭受太多傷害而無法復原。」

澳洲已投資約50億澳元（約新台幣1043億元）用於改善水質，減少氣候變遷影響，以及保護受威脅物種。

澳洲是全球最大煤炭與天然氣出口國之一，最近才設定了碳中和目標。

聯合國教科文組織（UNESCO）今年稍後將審查澳洲的努力，是否足以讓大堡礁維持其世界遺產的地位。

澳洲 氣候變遷 投資

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