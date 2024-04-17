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荷蘭阿姆斯特丹打擊過度旅遊 宣布「禁蓋新飯店」

編譯徐榆涵／即時報導
荷蘭首都阿姆斯特丹深受全球觀光客喜愛，每年有近2000萬旅客造訪，衍生而來的旅遊亂象頻傳。(歐新社)
荷蘭首都阿姆斯特丹深受全球觀光客喜愛，每年有近2000萬旅客造訪，衍生而來的旅遊亂象頻傳。(歐新社)

荷蘭首都阿姆斯特丹深受全球觀光客喜愛，每年有近2000萬旅客造訪，但過度旅遊亂象頻傳，令當地居民相當困擾。為此，阿姆斯特丹宣布，將會在全市範圍內禁止興建新飯店，以限制過度旅遊。

每日郵報報導，阿姆斯特丹政府17日宣布，希望為居民和訪客提供更宜居的城市，不希望出現過度旅遊問題，未來只有當現有的飯店結業後，才能興建新飯店，而已獲許可的飯店建造工程則不受影響。

阿姆斯特丹在過去7年已經持續收緊新飯店審批申請，當地去年有2066萬人次旅客在飯店過夜，但未包括住在度假屋、民宿或郵輪的旅客人數，當局目標是把數字縮減至2000萬人次以下。

荷蘭觀光局2019年停止推廣旅遊業，去年3月阿姆斯特丹更發起了數位勸阻運動，以防潛在為了紅燈區和毒品而前往該市進行短暫且具破壞性停留的旅客。

阿姆斯特丹市議會當時指出，這項活動將在英國推行，針對18歲至35歲男性，當潛在旅客搜尋「阿姆斯特丹單身派對」或「阿姆斯特丹跑趴」等字眼時，會向他們發出特別警告，以勸阻他們前往當地，稱明年將會擴大到英國以外的其他歐盟國家。

此外，阿姆斯特丹去年2月也宣布禁止在紅燈區吸食大麻，同時進一步限制飲酒，咖啡廳、酒吧和性俱樂部要提早打烊。

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