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吃瀕危海鳥、雛鳥也不放過 南非小島動員滅鼠

綜合報導
馬里恩島上受老鼠攻擊威脅的鳥類。（取材自Instagram）
馬里恩島上受老鼠攻擊威脅的鳥類。（取材自Instagram）

位於南非與南極洲中間、偏遠的馬里恩島（Marion Island）即將進行前所未有的最大滅鼠行動。環境保育人士要終止鼠輩吃掉島上的瀕臨絕種海鳥。

經濟日報報導，南非國立生物多樣化研究所指出，南非環境部聯手「南非鳥類生態協會」計畫明年開始，滅絕馬里恩島上的老鼠。「南非鳥類生態協會」為民間組織，已為這項滅鼠方案募得大約4.5億南非蘭德（約2400萬美元）。

馬里恩島上只有研究人員居住於此。南非國立生物多樣化研究所本月上旬公布外來入侵物種年度報告，其中提到，「老鼠不只以瀕危海鳥的成鳥為食，也吃剛出殼的雛鳥」，而破壞島上生態系。

環境部與鳥類生態協會在「馬里恩島無鼠計畫」的網站上提到，家鼠很可能是在19世紀初期由獵捕海豹者帶進這座經常被強風吹襲的島嶼，過去30年來，隨著氣候暖化與更為乾燥，鼠輩數量激增。在島上，原是老鼠食物的無脊椎動物變得稀少後，這些老鼠們開始吃愈來愈多的鳥類。如果沒有任何作為，未來30年島上28種海鳥中的19種，就有可能在當地滅絕。

預定明年展開的滅鼠行動，會由直升機空投滅鼠劑到面積3萬公頃、屬於南非領土的馬里恩島。

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