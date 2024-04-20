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「最強貓奴」墨西哥總統將宮內19浪貓列國家資產、編預算照顧

綜合報導
墨西哥總統下令國家宮裡19隻貓列為「活的固定資產」，要編預算照顧牠們。（視頻截圖）
墨西哥總統下令國家宮裡19隻貓列為「活的固定資產」，要編預算照顧牠們。（視頻截圖）

地位最高的貓奴，也許是一國的總統。墨西哥總統府近日宣布，將總統府花園裡的19隻流浪貓列為國家「固定資產」，未來將編預算照顧牠們，就算現任總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)卸任後也不影響貓咪們的生活保障。

中時新聞網引述美聯社報導，墨西哥總統府又叫國家宮(Palacio Nacional)，坐落在原住民蒙特蘇馬皇帝宮殿遺址。大約在50年前，開始有流浪貓出現，牠們生活在園子裡的仙人掌和灌木叢。時至今日，總統府中有19隻貓在此生活，人們經常看到牠們四處散步。

總統羅培茲歐布拉多是個愛貓人，他下令國家宮裡的貓為「活的固定資產」。財政部將撥出預算，為牠們提供貓糧，照顧牠們的健康與護理毛皮，即使他卸任後也不改變。

總統府工作人員與自治大學的獸醫合作，為貓接種疫苗、絕育，並在花園周圍為牠們建造貓舍和餵食站。國家宮獸醫阿里亞斯(Jesús Arias)說：「牠們可以隨意在府內的每個地方閒逛，包括會客間、會議室、辦公室等地方。」獸醫在受訪時，腳邊就有隻貓蹭著他的腳踝。

這19隻貓還擁有自己的名字，牠們經常在一些官方儀式上走在總統前面。

報導指出，國家宮文化遺產保護協會主席羅曼(Adriana Castillo Román)說：「貓咪們現在是國家宮的象徵。如果沒有這些貓，我們就不算了解國家宮。我們必須確保貓得到照顧。」

總統府坐落在墨西哥城的中心地帶，在最早的時候，是阿茲特克原住民帝國-蒙特祖瑪皇帝(Moctezuma)的宮殿。諷刺的是，古老的阿茲特克文化喜愛的動物並不是貓，而是被墨西哥無毛狗。但無論如何，這些貓確實成了改善墨西哥總統府形象的形象大使。

墨西哥總統下令國家宮裡19隻貓列為「活的固定資產」，要編預算照顧牠們。（視頻截圖...
墨西哥總統下令國家宮裡19隻貓列為「活的固定資產」，要編預算照顧牠們。（視頻截圖）

墨西哥 原住民 預算

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